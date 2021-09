Almodóvar abre la Mostra de Venecia con 'Madres paralelas' y aspira al León de Oro

Pedro Almodóvar sella su eterno idilio con el Festival de Venecia al abrir este miércoles la competición oficial de la 78 edición de la Mostra con 'Madres paralelas', la película en la que regresa al territorio de la maternidad y se adentra en las fosas de la memoria histórica con un personal homenaje a las familias de los desaparecidos del franquismo.

Protagonizada, cómo no, por Penélope Cruz, además de la joven Milena Smit, Israel Elejalde y Aitana Sánchez-Gijón, 'Madres paralelas' llega tras los dos últimos y aplaudidos trabajos del cineasta manchego, 'La voz humana' (2020), y sobre todo 'Dolor y gloria' (2019), que triunfó en los Goya del año pasado al llevarse siete galardones, entre ellos los de mejor película, mejor dirección y mejor actor protagonista para Antonio Banderas.

La Mostra propone desde este martes y hasta el 11 de septiembre un maratón de cine en el que más de la mitad de los filmes en competición oficial alcanza las dos horas de duración, con 'On the Job: The Missing 8', de Erik Matti, de tres horas y media, a la cabeza.

Además de 'Madres paralelas', que no se estrenará en España hasta el 8 de octubre, entre las 21 películas que pelearán por el León de Oro destaca 'Spencer', el largometraje del director chileno Pablo Larraín sobre Diana de Gales, interpretada por Kristen Stewart; 'Ha sido la mano de Dios', de Paolo Sorrentino, que ambienta su filme en la conflictiva Nápoles de su infancia; 'Competencia oficial', la película que ha vuelto a unir a Penélope Cruz y Antonio Banderas a las órdenes de Gastón Duprat y Mariano Cohn; 'La hija perdida', el debut en la dirección de Maggie Gyllenhaal que protagoniza Dakota Johnson o 'El poder del perro', lo nuevo de Jane Campion, la directora de 'El piano' (1993). Fuera de concurso se proyectarán la nueva versión de 'Dune', de Dennis Villeneuve, una de las películas más esperadas de la temporada, y 'Duelo final', de Ridley Scott.