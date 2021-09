‘El infinito en un junco’, de Irene Vallejo, será traducido al aragonés y editado en 2022

ZARAGOZA. ‘El infinito en un junco’ (Siruela, 2019), el libro de ensayo narrativo que ha estremecido el mundo, tendrá una versión al aragonés y será publicada en octubre de 2022. El escritor, traductor y editor de Xordica, Chusé Raúl Usón (Zaragoza, 1966) será el encargado de la traducción. «La idea de verter ‘El infinito en un junco’ al aragonés surgió en la pasada Feria del Libro de Jaca, a propuesta de la autora, Irene Vallejo, y de uno de los editores de Contraseña, Alfonso Castán, que saben que he estado trabajando el último año en la traducción de ‘Obabakoak’, de Bernardo Atxaga, al aragonés. Irene ha demostrado en varias ocasiones su sensibilidad y compromiso con esta lengua minoritaria y minorizada», explica Raúl Usón.

Los padres y los términos

La pasión de Irene Vallejo por la lengua aragonesa viene de lejos, desde la niñez en la que oía cómo sus padres le contaban ‘La Odisea’ y otros cuentos maravillosos: «Mi cariño por las palabras aragonesas se remonta a la infancia. Mi madre, oscense, y mi padre, soriano, utilizaban distintas palabras para referirse a las mismas cosas: alberge y albaricoque, escobar y barrer, trucar y llamar a la puerta con los nudillos, laminero y goloso, chipiarse y empaparse, de propio y a propósito, zaborrero y chapucero, raboso y ajustado, chandrío y desastre, me hace duelo y me da lástima. Desde pequeña presenciaba sus debates, pero el ‘Diccionario’ de la Academia siempre le daba la razón a mi padre castellano. Crecí sintiendo ternura por las palabras maternas que parecían condenadas a perder la partida, y ahora se las enseño a mi hijo con humorístico orgullo», dice.

Añade: «En ‘El infinito en un junco’ deslicé la palabra ‘tajador’ como desagravio, sin pensar que sería tan desconcertante para los traductores extranjeros. Como filóloga aprendí que cada lengua, por pequeña que sea, crea expresiones extraordinarias para describir la realidad. No sabría prescindir de la frase «coger un capazo», que me define maravillosamente. Por todos estos motivos y afectos, me ilusiona saber que habrá una versión aragonesa del ensayo, esa aventura en la que Chusé Raúl Usón está dispuesto a embarcarse para que la literatura hable también con las palabras de mi infancia».

Chusé Raúl Usón, un enamorado absoluto del aragonés en todas sus modalidades, autor de textos poéticos y diarios, es consciente del gran esfuerzo que le espera. «Será todo un desafío, no solo por la extensión del libro, que son unas 450 páginas, sino por las dificultades que plantea traducir una obra como ‘El infinito en un junco’ a una lengua que todavía está lejos de su codificación lingüística».

Recuerda que no existe una gramática normativa, ni un diccionario normativo. Los campos semánticos, en algunos casos, son difusos, y los registros culto y oral tampoco están bien definidos, por no hablar de las distintas propuestas ortográficas que hay en torno al aragonés. «Además, habrá que adaptar los nombre de autores clásicos, griegos y latinos, a la fonética del aragonés. Sufriré, pero como se dice en aragonés “d’o cuero salen as abarcas”», indica Usón, que tiene fama de pertinaz, utópico y entusiasta. Sabe que se dirige a un público potencial de 10.000 personas.

El reto de la mayoría de edad

«A mí me encantan los retos, sobre todo cuando están relacionados con el aragonés, lengua en la que vivo inmerso y con pasión desde hace más de 35 años», insiste Usón. «Creo que puede interesar a todas aquellas personas que aman el aragonés, que leen en aragonés, pero estoy seguro de que habrá también un número de lectores que se acercará a esta traducción para saber cómo suena, aparte de los estudiosos y del montón de gente interesada por el aragonés que ha ido surgiendo en los últimos meses. El aragonés está de moda», afirma.

Un libro así, tan complejo y variado, tan narrativo y erudito, podría ser un espaldarazo para la lengua. «O por lo menos un libro a partir del cual se siga construyendo. Ayudará a la lengua: primero, a visibilizarla, a dignificarla, a ponerla a la altura de las demás, a romper prejuicios y tabúes, y también servirá para seguir avanzando en el proceso de construcción de un buen estándar literario, rico y flexible, pero real, en el que la mayoría de los hablantes se sienta reconocido».

CIFRAS Y LETRAS

Ediciones y traducciones. Xordica será la editorial número 39 y el aragonés el idioma número 33 de un libro, ‘El infinito en un junco’, del que acaba de salir su edición número 41 en Siruela. Se han vendido 350.000 ejemplares. En holandés ha llegado a la novena edición; en portugués y catalán lleva cinco. Hace poco se ofreció una edición en castellano en Estados Unidos, ayer aparecía en Italia y pronto saldrá en francés.

‘Obabakoak’. «La traducción de ‘Obabakoak’, de Atxaga, la empecé hace más de 20 años pero tuve que abandonarla al tercer capítulo. No estaba preparado para ese proyecto. Lo retomé hace dos años, cuando me vi capacitado. La labor de traductor en una lengua como el aragonés es muy complicada. Faltan libros sobre frases hechas, antónimos, sinónimos... Pero es apasionante», dice Chusé Raúl Usón.