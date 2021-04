Irene Vallejo: "La belleza es más necesaria cuando se viven tiempos de realidad agobiante"

"Este premio es maravilloso. Es el más importante que se concede en Aragón y en él entran todas las facetas de la vida. Quiero entender que si me lo han concedido a mí es porque se lo han querido dar a la cultura en general y al papel que han tenido la música, la literatura o el cine, entre otras artes, en estos tiempos difíciles en los que la gente ha sufrido tanto. La cultura nos ha ayudado a todos a sobrellevar mejor la realidad". La escritora Irene Vallejo (Zaragoza, 1979) fue distinguida con el Premio Aragón 2021, el más importante que concede la comunidad autónoma, y lo recibirá durante la celebración oficial de la festividad de San Jorge, Día de Aragón. El jurado razonaba su fallo asegurando que la autora ha sabido colocar en primera línea de la atención social "la importancia y el valor de las humanidades como constructoras de personas críticas y sustento de nuestras irrenunciables señas de identidad".

"Arraigada" en Aragón



En el premio ha pesado, y mucho, su última obra, ‘El infinito en un junco’, un ensayo en el que recorre la historia del libro como vehículo cultural y que ha conquistado ya a cientos de miles de lectores. La propia escritora está sorprendida de su éxito.

"Cuando llegó el confinamiento y cerraron las librerías, tanto la editorial (Siruela) como yo pensamos que ya se había acabado su recorrido, porque está escrito y editado para quienes disfrutan de los libros como atmósfera y territorio, para quienes los hojean en las librerías. Pero la acogida del público nos ha sorprendido. Quizá con el confinamiento la gente ha tenido más tiempo para leer un volumen largo como este. Hemos atravesado una época muy dura, en la que la belleza, como siempre que se viven tiempos de realidad agobiante, se ha revelado más necesaria que nunca".

El Premio Aragón tiene como finalidad el reconocimiento a una labor continuada o de especial notoriedad e importancia a lo largo del año anterior a la convocatoria, tanto en el área de la cultura como en el de la ciencia, la tecnología o los valores humanos. Es general, no se concede a una obra concreta, pero viene a sumarse también a la larga lista de galardones que ha recibido Irene Vallejo por ‘El infinito en un junco’.

"No es un premio más -destacaba la escritora-. Todos dan calor pero, indudablemente, reconforta mucho que te valoren en tu tierra. Yo escribo y vivo aquí, y me siento muy arraigada en Aragón, que está presente en ‘El infinito en un junco’, desde Marcial a los libreros de mi infancia. También me he beneficiado de una época excepcional de la cultura aragonesa. A menudo se cree que el oficio de escritor es solitario, y en parte lo es, pero también tiene mucho que ver con la camaradería entre compañeros, con el contagio de energía, con el estímulo que te dan los libreros, los lectores, las bibliotecas, los institutos que visitas...".

El galardón le llega a Irene Vallejo en plena campaña de promoción internacional de su último libro, que se ha visto alterada, como todo, por la pandemia. "La estoy haciendo por videoconferencia -aseguraba- y te acomete una sensación extraña. Antes las presentaciones eran el momento en el que sentías la cercanía de los lectores. Ahora todo ha cambiado".

Sus columnas en HERALDO

Le resulta difícil conciliar la creación con las labores promocionales y las exigencias derivadas de la situación sanitaria, así que aunque tiene ya varias ideas para emprender su próximo libro, carece de la tranquilidad y la concentración necesarias para iniciar la travesía. De momento, para seguir disfrutando de la escritura de Irene Vallejo habrá que seguir acudiendo a su cita semanal con los lectores de HERALDO. "El periodismo me ha enseñado mucho porque el periódico es el escenario ideal para dialogar con un público amplio y diverso. Tienes que aprender a exponer tus ideas de forma sencilla y clara, a comunicar tus conocimientos, a divulgar; entendiendo este verbo en su concepción más respetable porque no hay nada más maravilloso en el mundo que acertar a comunicar tus conocimientos. El periódico, para mí, es un lugar de encuentro".