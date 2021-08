El fotógrafo Jorge Fuembuena, becado por la Academia España en Roma

Jorge Fuembuena Loscertales (Zaragoza, 1979) pertenece al gremio de los hiperactivos. El fotógrafo acaba de ganar una de las becas de Artes Visuales que concede anualmente la Academia de España en Roma. Sucede, por lo que a presencia aragonesa se refiere, al escritor Manuel Vilas (Barbastro, Huesca, 1962), al artista Enrique Radigales (Zaragoza, 1970) y al ilustrador Adolfo Serra (Teruel, 1980). Explica: «Voy a vivir a un antiguo convento del siglo XV en el Trastevere con una cúpula de Bramante. Es un honor. La beca no tiene límite de edad y exigen 20 años de sólida trayectoria demostrable y un proyecto», dice Fuembuena.

El proyecto sobre el que trabajará Jorge Fuembuena está centrado en el escritor y cineasta Pier Paolo Pasolini. «Se titula ‘Los chicos del arroyo’, y serán retratos de jóvenes en las localizaciones de sus filmes, los ‘ragazzi di vita’», un tema que le interesó en la vida y en las películas y que, de algún modo aún no esclarecido, acabó costándole la vida.

Las noticias en torno a Jorge Fuembuena no acaban ahí: acaba de terminar su trabajo de foto fija en dos películas, ‘Cinco lobitos’, el primer proyecto de largometraje de Alauda Ruiz de Azúa, que se rodó en Euskadi, y ‘Cerdita’ de Carlota Pereda, en el valle mágico de La Vera de Extremadura, «donde he vivido uno de los viajes más conmovedores que he experimentado en el mundo del séptimo arte».

En PhotoEspaña y Eslovenia

Desde el pasado mes de julio, participa en PhotoEspaña con ‘Volver’, una colectiva itinerante que recorre Madrid, Barcelona, Valencia (ahí está ahora) y Santander, donde él ofrece la serie ‘Elba y Maya’, vinculada al Pirineo. Dice: «Una de las características de la fotografía como medio es, en ese acto de mirar, entrar en la vida de otros y recrear la propia. Significa romper el espacio que existe entre el mundo privado y público. Es como un juego de inversión de realidad. El proyecto ‘Elba y Maya’ plantea, a través de una mirada íntima, a dos hermanas cuyo contexto de crecimiento es un pueblo del Pirineo aragonés. El relato nos presenta ese periodo de comprensión del mundo tras la muerte de un familiar que, sutilmente, nos habla de la realidad, del tiempo y del tránsito en estos ocho años de seguimiento vital». Es un ensayo en curso y las imágenes representan el reencuentro tras la pandemia.

A la par, entre otros proyectos internacionales, expone en Eslovenia la serie ‘Wood Stories’, ‘Historias de la madera’. Dice el artista: «La serie explora una de las nuevas prácticas sociales experimentales en el mundo que consiste en estilos de vida alternativos en comunidades autosuficientes que pertenecen al movimiento #rewilding. Estas comunidades tienen como objetivo renaturalizar las zonas rurales abandonadas o despobladas con la esperanza de recuperar la naturaleza y la vida silvestre», con el deseo de regenerar actividades económicas innovadoras y sostenibles que se «oponen activamente a la destrucción de la naturaleza para la construcción de grandes infraestructuras», dice.

"Adelanto el nacimiento de un nuevo trabajo de creación personal. Ya tengo en mis manos el archivo erótico del cineasta Luis García Berlanga, con más de 15.000 revistas ‘bondage’ de época con dominación, sumisión, sadismo y masoquismo"

Ahí no se acaban los planes. Desde hace años prepara un libro sobre Luis Buñuel, del que ya avanzó fotos y conceptos en La Casa Amarilla y en otros espacios. «Adelanto el nacimiento de un nuevo trabajo de creación personal. Ya tengo en mis manos el archivo erótico del cineasta Luis García Berlanga, con más de 15.000 revistas ‘bondage’ de época con dominación, sumisión, sadismo y masoquismo. Todo ello cristalizará en un libro», dice el artista, que se incorpora a la película ‘Rainbow’ de Paco León.