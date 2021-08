Tres atractivos libros de Juan Malpartida, Daisy Dunn y Fernando Clemot

LA VICTORIA DE MONTAIGNE

“La cosa más importante del mundo es saber ser uno mismo” se dice en la contracubierta. La cita inicial de George Steiner reza así: “Cuando estoy cara a cara con alguien siempre me pregunto: ¿qué vivencias ha tenido esta persona? ¿Cuál ha sido su victoria, o su gran derrota?”. Entre las dos citas queda todo el calado de 'Mi vecino Montaigne', la obra del poeta, ensayista y crítico malagueño Juan Malpartida. Libro hecho pura voluntad de conocimiento y de reconocimiento, de diálogo consigo mismo, con el lector, con los personajes que introduce y con el poso que le deja semejante viaje. Precisa elección hace Juan Malpartida porque al enfocar a Michel de Montaigne, abraza, además de al filósofo y ensayista francés, al humanismo amable que no se cansa de pensar y dar luz al resto.

El ensayo recrea la convulsa época del siglo XVI entrelazando diálogos explícitos o implícitos con Marc Fumaroli, Ortega y Gasset, Azorín y otros más con los que construye esta obra sobre el arte de ensayar. De aspecto exterior lineal, es en el interior de su escritura donde bien se aprecian los vericuetos del espíritu humano, conectando saberes y querencias distantes en un principio, edifica un entramado del que no se quiere salir. Porque lo más importante del libro es que consigue el fruto necesario. El del diálogo a través de la libertad, del pensamiento, de la sinceridad ante los envites de la vida y cómo se plantean.

No hay doctrinas ni se las esperan, sí mucha información que hacen de este libro una de esas delicias inesperadas para tardes de verano o días sin demasiadas prisas. Porque al final, Montaigne, siendo hombre político de su tiempo, no prestaba mucha atención al cronológico y puntual. Es por eso que el otro es el que prevalece; el de la búsqueda de la lucidez por el sendero valiente de la libertad. El que también escoge Juan Malpartida. Ese es el regalo para el lector, que no ha de pensar en nada traído de antemano. Con escuchar el fraseo de las líneas ya tiene no solo quien lo mezca sino a quien no aborrecer. No es poco para este verano que está desandando normas. Como lo que le desea Montaigne al que lo lea.

LA FICHA

'Mi vecino Montaigne'. Juan Malpartida. Editorial Fórcola. Madrid, 2021. 266 páginas.

Detalle de la portada del libro de Daisy Dunn con alusión al volcán. Archivo Heraldo.es.

BIOGRAFÍA DUAL ENSAYADA

¿Han visto a Daisy Dunn? No la había visto hasta después de escribir la interrogativa anterior. Por gentileza de la editorial Siruela, no aparece en el libro. Ahora que ya la he visto físicamente, uno puede olvidar cualquier prejuicio y agradecer que dedique esta obra a sus abuelos. Algo dice, pero no tanto como en este 'Bajo la sombra del Vesubio'. Doctorada en Clásicas e Historia del Arte, la londinense ya maravilló en Gran Bretaña a personalidades de diversa índole con su libro sobre el veronés Catulo. Gracias a la pulcra traducción de Victoria León nos llega esta tierna historia del afecto infinito de Plinio el Joven por su tío, Plinio el Viejo.

Con un conocimiento, a veces escondido, muestra el utillaje de la época, las incongruencias innatas y las valentías inesperadas de los que vivieron la erupción del Vesubio en el año 79. Empresa de rango elevado, Daisy Dunn recrea la vida de Plinio sin dar moralinas, sin descabezar de sentido a una época que marcó tanto que aún hoy sigue siendo agradable volver la mirada sobre aquellos años. Por personajes tan entrañables como lúcidos, atisbadores preclaros de la conciencia humana. La admiración expansiva de Plinio el Joven hacia su tío se balancea en sus textos. En la mirada a aquellos treinta y siete libros de su Historia natural de Plinio el Viejo -almirante de la flota imperial romana, viajero y notario por voluntad propia-, se aprecia la huella imperecedera que dejó en su sobrino.

La inglesa Dunn, a la que seguiremos sin mirar para dejarnos cobijar por su sombra, retrata con lucidez sicológica a ese Plinio el Joven que asimila las enseñanzas de su tío para lanzarse un órdago a sí mismo y seguir tanto en su estela como en mejorar su empeño. Es este uno de los regalos de la lectura de esta obra, la capacidad de mejora, y más ante tanta adversidad natural, política, categórica y espiritual en los albores del cristianismo. Con una extensa bibliografía, índice onomástico, de ilustraciones y su necesaria cronografía, el lector podrá centrarse en recomponer la época sin tecnicismos pero con el perfecto sentido didáctico que tiene la obra.

Al trazar el comportamiento de los Plinios, la escritora e historiadora deja en bandeja al lector curioso un libro cariñoso y cálido, como el que seguro que sus abuelos hubieran querido leer, aunque ya no vean a la nieta. Cuestión de biografías bien construidas, como las de los que las documentan.

LA FICHA

'Bajo la sombra del Vesubio'. Daisy Dunn. Traducción de Victoria León. Editorial Siruela. Madrid, 2021. 254 páginas.

Fragmento de la portada de 'Fiume' de Fernando Clemot, publicada por Fiume. Archivo Heraldo.

SOBRE EL ESTADO LIBERTARIO DE LA LITERATURA

Fernando Clemot es un animal literario. Después de que esa palabra se asociase a nombres como el de Umbral, en el siglo XXI, el director de la revista literaria 'Quimera', nos lanza con todo el cariño del mundo, la narración de un personaje, en el sentido más estricto de la palabra, como Gabriele D’Annunzio. Animal, tiranos, testosteronas al margen; y vaya que en el mundo ha habido, entrar en esta novela es disfrutar de la calidad literaria comedida. Como muestra, el primer párrafo de la obra, que ya coloca el dramatismo y la lucidez en ese lugar preciso que no siempre se ve.

'Fiume' es la recreación de ese estado utópico que por más de un año hizo D’Annunzio de la actual Rijeka uno de esos lugares impensables que fueron realidad. A través la figura de Tristam Vedder, corresponsal del 'New York Tribune' en aquellos años veinte, que regresa a Italia treinta años después para conocer el lugar donde murió su hijo en la Segunda Guerra Mundial. Con este lapso de tiempo, de conciencia y de poso y paso de la locura, el lector se enfrenta a un texto incómodo ante la tiranía del Fiume depravado y la necesidad de saber olvidar no solo en el tiempo sino en la mente.

Ahí estaba el envite peliagudo para Fernando Clemot que resuelve con una mirada perpleja, sin melancolía, con todas las aristas que requiere la comprensión de lo incomprensible para habilitar aire con el que recomponer la existencia. Novela exquisita en la redacción, pastosa en hechos y personajes, aclara alguna cosa más al que lo lea. No está mal ser agradecidos, se le debe a Clemot, ese animal literario sin bufanda que no pide cancha sino que la da.

LA FICHA

'Fiume'. Fernando Clemot. Editorial Pre-Textos. Valencia, 2021. 274 páginas.