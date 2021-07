Nacho del Río: "El verano es libertad, ausencia de rutina, diversión y desconexión"

Nacho del Río (Calatayud, 1945) es una de las grandes voces de la jota en Aragón. Discípulo de Jesús Gracia, ha participado en numerosos recitales, ciclos y grabaciones, y ha colaborado, entre otros, con los espectáculos de Miguel Ángel Berna o en funciones de promoción y de divulgación de la jota con Beatriz Bernad y con el bibliófilo y escritor José Luis Melero. En septiembre, dará vida al Miguel Fleta de sus inicios en el Teatro Principal. Con la citada Beatriz Bernad grabó 'La jota ayer y hoy' (2005), 'La jota ayer y hoy 2', (2006) 'La jota ayer y hoy 3' (2008), en tres libros-disco de Prames que coordinó Plácido Serrano.

1. ¿Cómo será su verano tras la pandemia, o en estos tiempos de pandemia? ¿Tiene muchos viajes aplazados?

Por suerte, este verano tenemos bastantes proyectos y actuaciones, así que me toca conciliar la vida laboral, la vida artística y aprovechar momentos para la desconexión y el descanso estival.

2. ¿Qué significa el verano para usted?

Es la estación que más me gusta, me retrotrae a momentos inmensamente felices. El verano para mi representa libertad, es ausencia de rutina, es diversión, desconexión, amigos, descanso y sobre todo sol y playa.

3. ¿Dónde veranea?

En verano, ¡soy hombre de mar! Je, je, je. Desde hace más de 25 años, uno de mis rincones preferidos es Sitges, donde me escapo los fines de semana que mi agenda me lo permite. Las vacaciones suelo hacerlas en Ibiza, es una isla que me robo el corazón la primera vez que estuve y desde entonces procuro seguir disfrutándola, mínimo una vez al año.

4. ¿Cuál es el vínculo de la música y el verano para usted, cuál es su experiencia?

La música forma parte de mi vida desde muy pequeño, representa una gran dosis de felicidad y de energía dentro de mí ser. Recuerdo en mi juventud unos macroconciertos que en los veranos se celebraban en Calatayud, era mi adolescencia y, en esa edad, te marcan las vivencias para siempre. Héroes del Silencio, Luz Casal. Joaquín Sabina, El Último de la Fila, Ana Belén y Víctor Manuel han sido artistas que me han acompañado en el viaje musical de mi vida.

5. ¿Cuál ha sido el viaje de verano de su vida?

Todos los viajes de verano tienen alguna anécdota para recordar, si tuviera que quedarme con uno, sería un viaje a San Sebastián que hice con mi familia al completo. Pertenezco a una familia de panaderos, mi hermano es la cuarta generación al frente del negocio y por desgracia no hemos podido disfrutar nunca de vacaciones en familia, porque siempre había mucho trabajo en casa, es por esto que aquel viaje a San Sebastián, con el paso de los años y viendo la decadencia vital de mis padres, me llena de recuerdos y de una felicidad desbordante.

6. El verano está asociado a la infancia y a la adolescencia. Ritos de paso, revelaciones, amores, ¿Hay algo especial para recordar?

¡Muchos! Principalmente recuerdo de una manera especial los veranos de juventud, el paso de la infancia a la adolescencia, a partir de los 11 años, que empiezas a salir con tus amigos en las tardes de verano, con las bicis, a jugar por el barrio, son vivencias únicas y cada verano supera al anterior en nuevas experiencias, sales de la inocencia a las nuevas ilusiones por probar, conocer y explorar, todo se experimenta con gran intensidad y dramatismo, es una montaña rusa continua. Esos veranos como adolescente, los primeros amores, los amores no correspondidos, los primeros besos…, a mí me acompañan desde entonces.

Con Beatriz Bernad, su gran compañera de conciertos y grabaciones. Oliver Duch.

7. ¿Qué lugar ocupa el verano en la jota y en tus fantasías?

Pues desde muy jovencito el verano y la jota van unidos, yo he pertenecido a la Coral Bilbilitana en la que entre con 4 años y luego al Grupo de jotas Virgen de la Peña (Calatayud), al que entré con 7 años. Todos los veranos teníamos infinidad de actuaciones, por todos los pueblos y ciudades de nuestro país y también festivales internacionales fuera de nuestras fronteras. La jota ha sido fundamental en mi vida desde la infancia, gracias a la jota no he parado de viajar, mis grandes amigos que todavía conservo eran compañeros del grupo, éramos una pandilla maravillosa que disfrutábamos de la jota y de nuestra amistad en todos los lugares que visitábamos. Experiencias que han contribuido a nuestra formación personal y artística. Conservo recuerdos imborrables de viajes únicos como 15 días en Puerto Real (Cádiz), más de un mes en Galicia participando en el Festival Internacional de Folclore 'Festiga Galega', viajes a la antigua Yugoslavia, Italia, Turquía, Francia, Portugal, Suiza, Bulgaria o Israel.

8 ¿Qué tipo de lecturas, u otras actividades, realiza estos días?

Me gusta mucho la novela histórica, pero suelo leer libros de todo tipo y son de lectura obligada los libros que me regalan de autores aragoneses.

9. ¿Qué película o películas está asociadas a un verano inolvidable?

Recuerdo con mucho cariño un verano de mi infancia en la casa de verano de mis tíos en Pelayos de la Presa, en la sierra de Madrid. Todas las noches íbamos a un cine al aire libre que me fascinaba el entorno, era el cine el Molino, creo que todavía funciona, allí vi 'Cazafantasmas'y 'Los Gremlins', je,je,je. Otras películas que recuerdo, 'Mamma Mia!', 'La Vida es Bella', 'Isla Bonita…'

10. ¿Cuáles serían sus discos y las canciones del verano?

Cuando realizábamos los viajes con el grupo de jotas Virgen de la Peña, mi entrañable amiga Sara Comín y su hermana Peña nos cantaban unas canciones maravillosas de Aute, Silvio Rodríguez, de Ana Belén y Víctor Manuel, de Serrat… Eran las bandas sonoras de nuestros veranos, canciones como 'Ojalá' de Silvio, 'Al Alba' de Aute, 'El hombre del Piano' de Ana Belén, 'Cantares' de Serrat….

11. ¿El gran personaje de esta época del año?

En estos momentos y ante el inminente estreno del espectáculo Miguel Fleta 'Gloria y Pasión', en el mes de septiembre, para mí es el gran personaje en este momento. Me ocupa muchas horas de estudio vocal e histórico de este gran aragonés universal.

12. ¿Internet y los móviles han hecho mejores las vacaciones? ¿Las han cambiado de alguna manera?

Ayuda muchísimo a la hora de encontrar lugares y localizaciones, va muy bien para encontrar restaurantes, hacer reservas y demás., pero en vacaciones lo que más me gusta es apagar el móvil….

Retrato de juventud de Nacho, realizado por su gran amigo Carlos Moncín. Carlos Moncín / Heraldo.

13. ¿Cuáles serían los conciertos de su vida?

He presenciado conciertos maravillosos, pero artistas que me han cautivado de manera especial son Amaral, Bunbury, Sabina, Poveda, Mariza, Camarena, Domingo y Juan Diego Flórez.

14. ¿Cuál es la más extraña o sorprendente anécdota veraniega vinculada a su profesión?

Recuerdo que de niño, en mi primer viaje en avión con destino a las islas canarias como componente de la Coral Bilbilitana, estaba algo inquieto por los pasillos, más bien incordiando, (jijiji), una azafata me preguntó que si iba solo, que con quién estaba y yo me aventuré en contarle todo sobre mí, le dije que íbamos a cantar con la coral a Canarias, que yo cantaba jotas… y la azafata me dijo: "¿Nos cantarías una jota?". Y yo le dije que sí pero con la condición que me tenía que enseñar la cabina del avión. A lo que la azafata y la tripulación accedieron y por el micro del avión, que por cierto era un avión enorme de dos pisos, interpreté una jota a 11.000 metros de altura. Nuestro admirado y querido amigo José Verón publico esta simpática anécdota en un articulo del HERALDO, bajo el título ‘Una Jota en el cielo’. Era el año 1985, casi nada.

15. ¿Qué les diría a los viejos maestros de la jota qué ha pasado con la gente en los últimos tiempos?

Les diría que la sociedad en general tiene la piel muy fina, que el ambiente social está muy enrarecido. Que la jota sigue funcionando pero que nada es como lo que ellos vivieron. Que les admiro y les doy las gracias por su legado.