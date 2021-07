Alberto Castrillo-Ferrer: "El mejor verano está por llegar, y eso es lo que nos ilusiona"

Alberto Castrillo-Ferrer (Zaragoza, 1972) es actor y dramaturgo. Suele trabajar con Els Joglars y ha participado en películas (interpreta uno de los cuatro relatos de ‘Historias lamentables’ de Javier Fesser) y piezas teatrales. Ha dirigido más de veinticinco obras tanto en España como en el extranjero. Destacan ‘Un tal Pedro’ (2004), ’Cabaré de Caricia y Puntapié’ (2009), ‘Cyrano de Bergerac’ (2017), ‘Nerón’ de Eduardo Galán para el Festival de Teatro Clásico de Mérida de 2018, o 'Malabrocca', con Rafa Blanca. A lo largo de su trayectoria ha recibido el Premio Jóvenes Creadores de la Comunidad de Madrid, el Premio MAX al Mejor Espectáculo de Teatro Musical y el Premio Teatro de Rojas. Es el fundador del Manhattan Fest, con Víctor López, en Murillo de Gállego.

1. ¿Cómo será su verano tras la pandemia? ¿Tiene muchos viajes aplazados?

La verdad es que va a ser un verano de trabajo intenso (que eso si que se había “aplazado”). Estaremos con el Festival Manhattan en Murillo de Gállego durante cinco fines de semana alternos, de junio a agosto; inmediatamente después me traslado a Rupit-Pruit, sede de Els Joglars para trabajar en nuestro próximo montaje: 'Que salga Aristóganes'; y ya en otoño tengo una dirección en Madrid de una obra que no puedo desvelar todavía…

2. ¿Qué significa el verano para usted?

Últimamente significa lectura, conciertos, teatro al aire libre, deporte y, en definitiva, reciclaje mental. También es mar, pareja, familia, reflexión… a todo esto este año le tengo que añadir encuentros amistosos y artísticos en el marco de festival.

3. ¿Dónde veranea? ¿Es de playa, de montaña, de ciudad o de pueblo?

Soy muy marinero, me gusta el horizonte marino Mediterráneo pero también los acantilados de Bretaña o la costa Cantábrica. Mi pueblo (de interior) es mi refugio casi todo el año, pero el mar solo lo puedo disfrutar en verano, así que aprovecho todo lo que puedo.

4. ¿Qué le dicen las piscinas?

Nostalgia. Recuerdos de juventud con la pandilla y el radiocasette o la guitarra. De amigos socorristas que te dejaban entrar gratis, de ligues de juventud. En la actualidad me gustan también, pero prefiero bañarme en mi río Gállego, en pozas o en el mar.

5. ¿Cuál ha sido el viaje de verano de su vida?

Probablemente “el que me cambió la vida”: me fui a París en Agosto para encontrar casa, hacer las pruebas de la escuela de Marcel Marceau, y dedicarme a lo que me dedico. Cuando pisé la estación de Austerlitz aquel Agosto del 97 me dije: ya soy actor. (¡Anda que no quedaba…! ¡Qué iluso!)

6. El verano está asociado a la infancia y a la adolescencia, a los ritos de paso. ¿Hay algo especial para recordar?

Si, claro. Los veranos de Murillo eran maravillosos, a golpe de bicicleta, de pozas, de mirar las estrellas, de escalar o bajar por el río… La vida empezaba después de la serie del medio día, 'El coche fantástico' o 'Verano Azul', luego se improvisaba la tarde y por la noche todos super-maqueados como si fuéramos a la recepción con el embajador todos los días… ¡Y a ver qué pasaba!

7. ¿Cuál es su mejor recuerdo de vacaciones?

¡Qué difícil pregunta! Entiendo que vamos cambiando de recuerdos favoritos conforme van pasando los años; ahora mismo recuerdo con mucho cariño unas vacaciones en Italia que hicimos mi chica y yo hace pocos años, costa Amalfitana, Nápoles, Pompeya, Sorrento… Cada vez que pienso en vacaciones me vienen a la mente esos días, sol, mar, cultura, gastronomía, amor…

Presentación de una obra de Nueve de Nueve. FRANCISCO JIMENEZ PHOTOGRAPHY

8. ¿Qué tipo de lecturas, u otras actividades, realiza estos días?

Intento ponerme al día de lo que durante el año he retrasado. Me gusta la novela de ficción (especialmente la policiaca) pero también ensayo, o artículos de revistas semanales, de viajes… todo lo que me ayude a salir de lo cotidiano, que suele ser teatro, para complementarlo. Con respecto a actividades, procuro hacer el deporte que no hago durante el año: me gusta bajar con la piragua por el río y el año pasado me dio por el windsurf…

9. ¿Qué película está asociada a un verano inolvidable?

Indiana Jones en 'En busca del Arca perdida'. Sin duda.

10. ¿El disco o la canción o las canciones de verano?

Mmmmm… ahí no lo tengo claro. No me suelen gustar mucho, me voy al 'vintage' rápidamente: música italiana de los 50, o española de los 70… o más actuales suelo acudir a playlists de acústica tranquila.

11. ¿Cuál ha sido el gran personaje de esta época del año?

Para mí, el comisario Montalbano. Asocio la lectura de los libros de Camillieri al verano.

12. ¿Internet y los móviles han hecho mejor mejores las vacaciones? ¿Las han cambiado de alguna manera?

Depende. Puedes improvisar más en un viaje porque tienes la información en tu mano: puedes 'perderte más' con la seguridad de que probablemente encontrarás alojamiento o el camino de vuelta. Por otro lado, si vas a tirarte unos cuantos días en un solo lugar para relajarte, el móvil es un claro enemigo. Como en todo, depende de cómo se utilice. Aunque yo sigo comprándome la Guía del lugar que voy a visitar -forma parte del rito- y echo de menos los mapas desplegándose en el asiento del copiloto.

13. ¿Cuáles serían los conciertos de su vida?

Creo que la música clásica va muy bien con el aire libre y el verano. También el Jazz… Me gustan muchos tipos de música, depende si el concierto se ha trabajado una historia que contar y si los intérpretes transmiten pasión. El directo implica muchas cosas.

14. ¿Cuál es la más extraña o sorprendente anécdota veraniega vinculada a su profesión?

Traíamos siempre un saco de anécdotas cuando nos íbamos de gira o a festivales al otro lado del Atlántico, quizá la más rocambolesca fue en Caracas, cuando nos bloquearon la escenografía en la aduana y nuestro asistente local fue pidiendo puerta por puerta lo que necesitábamos: un mueble con cajonera, un maletín, una vela, una pluma, unos títeres… ¡ Y lo conseguimos! Ildebrando Biribó se representó y fue maravilloso, pero lo mejor fue ver a toda la gente del barrio acarreando objetos de sus casas al teatro. Un milagro berlanguiano.

15. ¿Cuál es la más bella o inverosímil aventura de sus veranos?

Siempre están relacionadas con maravillosas personas a las que conoces o hechos y lugares que te sorprenden. El verano invita al encuentro, a los planes sin preparar, a decir que sí a todo. Creo que aunque cada verano es diferente, tienen en común muchas cosas y no tengo uno que resalte. Algunos son muy teatrales, otros familiares, otros en pareja, otros más intelectuales, deportivos… El mejor verano está por llegar, y eso es lo que nos ilusiona.