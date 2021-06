Ana Palacios: "Si un proyecto no tiene tinte social, no me emociona ni me mueve ni me sale"

ZARAGOZA. «La covid cambió muchas cosas y, entre ellas, mi territorio de trabajo. Mi escenario siempre era África, y lo último lo había hecho en el Amazonas. Como no se podía viajar, empecé a buscar trabajo por España y una maravillosa asociación me encargó hacer un trabajo en un santuario de animales sobre la interacción entre trabajadores, voluntarios y fundadores y los animales. Dije que sí sin saber donde me estaba metiendo y sin haber hecho en mi vida nada de animales», dice la fotógrafa Zaragoza Ana Palacios. Ese proyecto se tituló ‘Armonía’, es un nuevo ensayo de fotografía documental y acaba de ganar los 4.000 euros de la primera edición del f/DKV Aragón a la Fotografía con Causa’.

El jurado basó su decisión en «la brillante construcción estética del relato fotográfico, por el discurso original y respetuoso hacia el entorno natural y la vida animal, por su mirada certera y empática a diferentes opciones de vida». El galardón conlleva una exposición que se inaugurará en diciembre de 2021 y que la artista ya tiene preparada.

El reportaje está teniendo bastante éxito: la semana pasada recibía la beca del Premio de la Creación de Vegap, y una parte ya ha se ha publicado en ‘La Vanguardia’ y ‘The National Geographic’ y pronto aparecerá en ‘The Guardian’. «Esta es un área completamente nueva para mí en todos los sentidos. Estuve un mes, en septiembre de 2020. Entregué las fotos, confeccioné un reportaje, lo he estado moviendo en revistas y ha funcionado», dice.

Algunos de los animales retratados por Ana Palacios. Ana Palacios.

Ana permaneció en los santuarios de Gaia, en Camprodon (Gerona), y en Hogar Animal, en Roda de Ter. «Ellos son activistas veganos que cuidan animales de la cadena de consumo, sobre todo de ganadería intensiva, y los salvan del maltrato y del abandono, los rescatan y los llevan a estos lugares casi sagrados para vivir y para morir allí. No se dan en adopción a un refugio», dice Ana. Insiste en que estos son santuarios de animales ‘llamados de granja’ (término que no les gusta);también los hay de animales silvestres, de aves, perros y gatos.

«¿Qué que le pido a un proyecto? Que tenga un trasfondo social. Si no, no cogería el trabajo, no hago moda, no hago deporte ni producto, ni siquiera lo que es solo cultural o antropológico. Si no hay un tinte social, no me emociona ni me mueve ni me sale bien», explica la fotógrafa, que jamás olvida otra apuesta: la narrativa visual para el gran público.

Matiza: «Construyo proyectos documentales desde una perspectiva muy periodística. Quiero que las historias sean comprensibles para todos los públicos. Me preocupa empatizar y conectar con la historia. Mis reportajes tienen planteamiento, nudo y desenlace. Son muy periodísticos».