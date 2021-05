Fernando Alfaro: "Todavía hay quien asegura que me vio tocar con Nirvana"

Vuelve a Zaragoza en solitario y en acústico, un formato habitual ahora, aunque usted lleva tiempo tocando así.

Así ya he venido a Zaragoza más de una y de dos veces, solo con mis circunstancias. Ahora me he encontrado con esta pequeña reticencia de que el público ya está un poco harto del formato acústico, pero es lo que llevo haciendo desde hace un montón de tiempo y para mí es muy enriquecedor, y revelador para quien me escucha porque muestro la radiografía de las canciones tal y como las compuse, temas que en muchos casos la gente conoce desde hace tiempo, en su formato con banda, ya sea con Surfin’ Bichos o con Chucho.

¿Qué sorpresas contiene su ‘Solo Show’?

En este formato a voz está más en primer plano, hay más dinámica e improviso nuevas partes en algunos temas que luego he terminado incorporando a esa versión acústica de la canción. Todo ocurre porque ese territorio en el que estás solo en el escenario con tu guitarra te permite ese tipo de viaje con las canciones. Son totalmente reconocibles, porque son lo que son, pero van creciendo en el propio directo.

Lo que llama sus «hits bastardos de siempre».

Esto viene de un momento muy inicial de mi carrera con Surfin’ Bichos. En una entrevista en la radio me preguntaron qué tipo de música hacíamos. Es una pregunta que siempre me sorprende mucho y contesté: «Hacemos pop bastardo». De ahí viene, en el sentido de que son 'hits' en el corazón de muchos o pocos seguidores de los grupos en los que he tenido la suerte de estar. Son éxitos en sus corazones, no hits básicos.

Usted tiene una conexión especial con varios músicos aragoneses...

Tengo muy buena relación con Amaral. Los conocí cuando se mudaron a vivir a Madrid, hacia el año 1996. Me parecieron geniales y tuvimos muy buen rollo. De hecho, me invitaron para cantar en una de las canciones de su primer álbum, ‘1997’. Y con Tachenko tengo una relación más larga todavía porque a Sergio Vinadé le conozco desde los tiempos de El Niño Gusano, cuando compartíamos vicisitudes, por decirlo de alguna manera. Con Surfin’ Bichos también compartimos escenario con El Regalo de Silvia, otro gran grupo aragonés.

¿Qué significo para Surfin’ Bichos quedar fuera de la gira de Nirvana en 1992?

Eso fue una putada doble, si se me permite la expresión. En primer lugar porque fue una especie de bajada de moral personal para el grupo. Era una época en la que todavía no había grandes festivales de música en España y aquel tour de Nirvana con Teenage Fanclub y nosotros era una especie de festival itinerante. El promotor español de aquella gira pidió colaboración (económica) a nuestro sello, que englobaba a su vez al de Nirvana. A cambio de esa colaboración un grupo español de la discográfica (Surfin’ Bichos) sería telonero en aquellos conciertos. Nos encantaban Teenage Fanclub, tanto como Nirvana.

¿Y qué ocurrió?

Había acuerdo por todas las partes, pero por lo visto el promotor ‘olvidó’ comentárselo al ‘management’ de Nirvana. Mientras, se había hecho toda la cartelería, cuñas de radio, etc. Llegó el momento de la verdad, cuando faltaba una semana para el primer concierto cuando se enteró la oficina de Nirvana y dijeron: «No. El telonero es Teenage Fanclub. No hay tercer grupo en ningún país». No les habían avisado. Eso fue lo que pasó. No voy a decir el nombre del promotor, aunque lo sigo teniendo muy presente, pero eso fue lo que ocurrió.

Ha mencionado antes que fue un doble golpe...

Uno fue el del terreno personal y el otro que toda la estrategia de promoción de ‘Hermanos carnales’, que era precisamente el disco en el que más se estaba invirtiendo y creyendo por parte de la compañía, y de los medios también, estaba apoyada en esa gira de tres conciertos en Valencia, Madrid y Bilbao.

¡Vaya palo!

Para mí, lo que ya entra en el terreno de Buñuel, es que hay gente que me jura y me asegura que me vio tocar con Nirvana y Teenage Fanclub en aquellos conciertos. A lo mejor es verdad, porque hay algunos que se me han olvidado con tanto ajetreo. Pero fue algo muy remarcable como para olvidarlo así.

Nirvana estuvo cerca de tocar en Zaragoza en aquella gira. Y antes, incluso, tenían un contrato para actuar en la sala En Bruto…

Precisamente tocamos ese año (92) en la sala En Bruto en la gira de ‘Hermanos carnales’. Me acuerdo de que fue un conciertazo.

¿Y es verdad o un mito que por poco no participó en el filme ‘Amanece que no es poco’?

Sí, es verdad (risas). Resulta que José Luis Cuerda era tío de mi primo José Mari, a la sazón bajista de Surfin’ Bichos, y de su hermano Gabriel, coautor de un par de temas del grupo y persona muy cercana a la banda. Fuimos al rodaje en plan primos, nos enteramos de que su tío estaba allí rodando una película y desde fuera todo parecía muy de andar por casa, muy friki, y nosotros íbamos ahí un poco con la intención de aparecer en la película como extras, pero que por ello nos pagaran un dinerillo. Éramos postadolescentes. Pero nos dijeron que no se pagaba a los extras y nos fuimos. Nos hemos arrepentido toda la vida. Llegamos a ir a Ayna, que está a 15 kilómetros del pueblo de mis ancestros, donde vivo ahora.

Con la pandemia se truncó la gira con su grupo Chucho. ¿Han podido retomar los conciertos?

Teníamos una gira ya armada y entre fechas ya cerradas que teníamos y otras que estaban ya apalabradas se nos cayeron unos 15 conciertos. Solo pudimos hacer uno de presentación, que fue en La Riviera, dentro de la programación del festival Tomavistas, el 2 de octubre. En solitario y en acústico he tenido la suerte de poder hacer algunos más, con aforos pequeños. Pero con banda, hoy día, es muy difícil. Ahora, que se aclara la cosa, empezamos. Ya tenemos el 19 de julio el primero de esta nueva tanda de conciertos en el festival Atlantic de Villagarcía de Arosa. A partir de ahí tenemos la previsión de hacer unos cuantos más.