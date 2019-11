El 'MTV Unplugged' de Nirvana cumple 25 años

Cuando salió el disco póstumo de Nirvana, muchos fans incondicionales no vieron, o no quisieron ver, que aquel álbum que ahora se reedita en doble vinilo, 25 años después de su publicación, era uno de los mejores trabajos de la banda norteamericana Nirvana. El ‘MTV Unplugged in New York’ vio la luz a comienzos de noviembre de 1994, meses después de la muerte de Kurt Cobain, líder de la formación. El atormentado músico dejaba huérfana a una generación de jóvenes agitados por la música grunge y Nirvana, aunque tampoco era –ni quería ser­– el mejor de los grupos del momento, se vio envuelto en un fenómeno algo inexplicable que los situó en vanguardia de aquel subgénero de rock alternativo.

A principios de los 90, el canal de música MTV comenzó a producir una serie de conciertos acústicos con grupos como The Cure, Pearl Jam, Stone Temple Pilots y artistas como Paul McCartney o Eric Clapton, entre otros, que tuvieron mucha aceptación durante esta década. Los ‘MTV Unplugged’ (desenchufados) consagraron y ensancharon la leyenda de varios de estos músicos.

Nirvana no podía quedar ajeno a esta corriente acústica y por eso MTV decidió contar con ellos para la grabación de un concierto en Nueva York el 18 de noviembre de 1993. Fueron casi 54 minutos de música sin cortes, registrados por las cámaras en una sola toma, y se convirtió en uno de los mejores ‘Unplugged’ de la historia de la MTV. Los ejecutivos de la cadena esperaban artistas invitados de la talla de Eddie Vedder o Tori Amos, pero el grupo sorprendió con la colaboración de un grupo poco conocido: Meat Puppets. Con ellos interpretaron tres de sus temas, ni se plantearon tocar ‘Smells Like Teen Spirit’ e hicieron versiones para la historia de canciones de David Bowie, The Vaselines y Leadbelly. Kurt Cobain quedó contento con el resultado y el disco sería número uno en listas, el más vendido del grupo tras ‘Nevermind’.

A punto de tocar en Zaragoza en dos ocasiones

Nirvana estuvo cerca de actuar en la capital aragonesa no solo una vez, como llegó a publicarse en el año 92, sino que antes de su éxito masivo la banda de Seattle confirmó un concierto en la sala En Bruto, templo musical en los 80 y en los 90 con Nacho Royo al frente. ¿Nirvana en la En Bruto? Pues sí. No se trata de una leyenda urbana. El promotor zaragozano y mánager de Bunbury despeja la incógnita: «Teníamos lo de Nirvana apalabrado para un concierto en la En Bruto. Recibimos confirmación por fax pero no llegamos a publicitarlo porque a la semana lo cancelaron. Fue cuando sacaron el disco ‘Nevermind’ y empezó a convertirse rápidamente en un bombazo».

Posteriormente, en mayo de 1992, la presencia de Nirvana en la plaza de toros de Zaragoza, en un concierto que tendría lugar entre el 1 y el 5 de julio parecía cosa hecha. La empresa zaragozana Vocoder había pasado la oferta de aceptación a los promotores españoles y estaba «a la espera de confirmación». Sin embargo, la capital aragonesa quedó finalmente fuera de la gira española