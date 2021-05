"La austeridad de Pablo Gargallo en su vida privada la trasladó a su obra"

"Pablo Gargallo tiene algo de lo que carecen muchos otros artistas, esa dualidad gargalliana que le permite ser un escultor tradicional a la vez que un escultor vanguardista. No es que fuera primero uno y luego otro; es que fue ambos a la vez, y a Gargallo no se le perdona que, siendo totalmente moderno y de vanguardia, siguiera siendo figurativo". Así presenta el historiador del arte Carlos Mas el libro ‘Pablo Gargallo. La luz habitada’, que acaba de publicar. Un trabajo que recorre la vida y la obra del escultor de Maella y que constituye la primera monografía específica sobre el artista, que ha sido objeto de numerosos trabajos parciales y dispersos.

Ese doble alineamiento con la transición y con la vanguardia se vislumbra a lo largo de todo el libro que, estructurado en seis capítulos, describe la personalidad del autor, su producción artística y las interrelaciones con sus principales amigos, para detenerse en el análisis de ‘Gran profeta’, la pieza clave en toda su producción. Y se cierra con su consagración como artista y su fallecimiento, así como la contextualización de su obra en relación con las vanguardias coetáneas.

"Es un relato que va desde la vida a la muerte –subraya Carlos Mas–. Y le he dedicado una atención especial a ‘Gran profeta’ porque es la clave de toda su obra".

Carlos Mas (Zaragoza, 1955) es catedrático de instituto jubilado. Comisario de sendas exposiciones sobre Ramón y Katia Acín, en el campo de la historia del arte ha dedicado estudios a Goya, la Seo zaragozana y Gargallo, entre otros. La necesidad de dedicarle una monografía al escultor de Maella le llegó hace una decena de años, aunque se haya concentrado trabajando en ella en los últimos dos.

"Es un artista de trascendencia universal –señala–, que posee el mejor museo monográfico aragonés y uno de los mejores de España y Europa, con un centro de documentación espectacular, y que no tenía una monografía que recorriera su vida y su obra más allá de los catálogos de las exposiciones que se han celebrado hasta ahora. He querido abordar al artista sin la intención de endiosarlo y sin querer restarle originalidad. Lo que buscaba era contextualizarlo en todos los ámbitos posibles. Me interesaba mucho conocer la intrahistoria del artista, su carácter, su personalidad, sus relaciones familiares y de amistad. Y me he encontrado con que al estudiar la relación con sus amigos he podido alumbrar algo de lo poco que sabemos de la concepción que tenía sobre sí mismo y sobre su arte".

El libro ha sido publicado por Prensas de la Universidad de Zaragoza en su colección De Arte. Y aunque tiene abundantes notas a pie de página, la lectura de sus 300 páginas se hace amena. "Siempre he tenido la norma de no escribir nada que no me interesara leer. A veces se corre el riesgo de escribir para unos pocos y he querido huir de ello", comenta el autor.

Para Mas, "el Gargallo tradicional es magnífico porque forma parte del Gargallo vanguardista" y cobra sentido en él. A su juicio, la originalidad del artista aragonés reside en "descubrir que la máscara es un género artístico, en convertir el hierro en material escultórico de primera magnitud y en hacer del vacío un elemento artístico de primera categoría, sin el que no se puede estudiar ya la escultura contemporánea".