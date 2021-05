Eva Armisén: "A pesar de los batacazos siempre hay que volver a hacer planes"

La pintora Eva Armisén (Zaragoza, 1969) y la escritora y periodista Eva Piquer (Barcelona, 1969) unen de nuevo su talento artístico y literario en el libro ‘Como antes de todo’ (Bridge), una publicación que reúne textos de Piquer e ilustraciones de Armisén fruto de su colaboración en el diario digital ‘Catorze’. El próximo viernes lo presentan en la biblioteca municipal Ramón J. Sender de Huesca (19.30) y al día siguiente en la terraza Parque Bar del parque Grande José Antonio Labordeta (12.30, junto al tren) de la capital aragonesa. Tras ‘Evasiones’, Eva Armisén y Eva Piquer lanzan un volumen con textos e ilustraciones que pueden seguirse de principio a fin o leer y contemplar empezando desde cualquier punto. El libro está editado en castellano, catalán y coreano y ya va por su segunda edición.

Después de ‘Evasiones’ regresan con este nuevo proyecto. ¿Cómo y cuándo surge la idea de publicar ‘Como antes de todo’?

Estos libros vienen de una colaboración quincenal para el medio digital ‘Catorze’ que dirige Eva Piquer. Todo empezó porque yo leí sus textos y me sentí muy identificada, me encantaron y me puse en contacto con ella para decirle que me gustaban mucho y que estaría dispuesta a colaborar con ella ilustrando sus textos -no la conocía de nada- y fue algo inmediato. Creamos una sección, que es ‘Evasiones’, y cada 15 días publicábamos un texto y una ilustración. A raíz de eso nació el primer libro y ahora ‘Como antes de todo’, que ha sido fruto de una colaboración durante dos años.

Dedican el libro a sus padres...

Ha sido un tiempo muy complicado y ha resultado muy duro tener que hacer muchas de las cosas sin verles, sin abrazarles, sin poder estar con ellos. Pertenecen a una generación a la que le ha tocado pelearse mucho para que nosotras estemos aquí disfrutando de tantas cosas. Sentíamos que teníamos que agradecérselo.

De los textos de Eva Piquer dice que hablan de ella pero que la retratan a usted.

Siempre digo eso porque fue la primera sensación que tuve cuando los leí por primera vez. Tiene ese don y esa manera de escribir que te hace partícipe desde el minuto uno.

¿Qué temas abordan estos relatos?

Hablan sobre todo de reconectar. ‘Evasiones’ surgió en otro momento vital y era un libro que invitaba más a huir de la realidad y a crear espacios donde poder desconectar y este es todo lo contrario. A pesar de todos los batacazos que te das en la vida siempre hay ese momento de tener que volver a hacer planes, aunque luego se cumplan o no, y de proyectar cómo quieres hacer las cosas y cómo empezar un nuevo camino.

¿Qué técnicas ha utilizado para ilustrar esta obra?

Para mí esto siempre ha sido como un regalo porque habitualmente trabajo sola, metida en mis historias. Cuando empecé a colaborar con Eva, cada vez que llegaba su texto tenía la sensación de trabajar sobre algo que no sabía cómo iba a ser, un regalo sorpresa que decidí crear de una manera completamente libre a nivel de técnica. Hay textos que están hechos con fotografías de flores de un parque por el que estaba paseando en aquel momento, hay otros que están pintados sobre un cristal, hay collage, óleo, dibujo, grabado... He procurado que hubiera de todo y que también eso enriqueciera el libro.

Portada del libro 'Como antes de todo', de Eva Piquer y Eva Armisén HA

La pandemia también se cuela en sus páginas...

Los textos hablan de cosas cotidianas, pero en conjunto son como un viaje. El tiempo está muy presente y todo cobra aún más sentido cuando llega la pandemia y desaparecen las cosas que son cotidianas: los paseos, disfrutar de salir a bañarte al mar o todo lo que antes dabas por sentado que podías hacer. Que las técnicas fueran adaptándose a lo que Eva Piquer me explicaba acompañaba muy bien ese trayecto que se recorre cuando lees el libro.

¿Ha modificado su forma de trabajar la actual situación?

He tenido que aprender a hacer las cosas de otra forma. Tenía toda una serie de proyectos que al principio de la pandemia me plantee cancelar, pero también decidí buscar soluciones diferentes. Fue el caso de la exposición ‘Vida’ en Seúl, que diseñé desde el estudio milimétricamente, trabajando con arquitectos, y de una forma que nunca habría imaginado y la verdad es que fue una experiencia muy enriquecedora. He aprendido mucho y he visto que se pueden hacer muchas cosas desde casa. Aunque no es lo mismo que estar allí y tampoco quiero sustituirlo. He podido hacer eso y a la vez trabajar más en la cercanía, como en la muestra ‘Latir’ en la galería A de Arte de Zaragoza o la exposición actual en la localidad riojana de Navarrete (hasta el 27 de junio) que ha sido toda una experiencia. Allí he podido hacer cerámica y conocer a personas interesantísimas como el ceramista Toño Naharro.

En Zaragoza llevaba cuatro años sin exponer, pero no tardará mucho en volver a hacerlo en un lugar muy especial...

El proyecto más gordo y que me hace una ilusión loca es la exposición de La Lonja en enero del año que viene. Es un sueño que he tenido siempre. Me impone mucho respeto. Voy con mucho cuidado, dándole vueltas a todo, viendo qué es lo que quiero enseñar, cómo lo quiero hacer... Estoy nerviosa, la verdad, y a la vez intentando que esos nervios no me impidan disfrutar cada momento de la preparación y de la oportunidad de poder exponer allí mi trabajo.