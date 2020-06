Eva Armisén llena Seúl de ‘Vida’

Un año y medio después de la inauguración de la exposición ‘Home’ en el museo Hangaram de Seúl (Corea del Sur), la obra de Eva Armisén (Zaragoza, 1969) regresa a la capital coreana con ‘Vida’, una muestra, la más ambiciosa de su carrera, que reúne alrededor de 170 trabajos de la pintora aragonesa. Armisén trabaja en Barcelona y sus actividades artísticas se desarrollan, más allá de nuestras fronteras, en Corea del Sur, Estados Unidos, Gran Bretaña, Singapur, Hong Kong y Japón.

En Seúl lleva trabajando desde hace casi 15 años. Su anterior exposición fue itinerante y durante casi dos años estuvo moviéndose por diferentes ciudades de Corea del Sur. «La verdad es que ha sido un éxito tremendo y entonces salió la oportunidad de volver a exponer, esta vez en el museo Sejong (uno de los más importantes de Seúl). La estábamos preparando cuando apareció la pandemia y estuvimos dudando de si continuar o no, pero al final pensamos que había que seguir adelante y la verdad es que estoy muy contenta con el resultado», comentaba Armisén el pasado viernes, mientras perfilaba desde Barcelona los últimos detalles previos a la inauguración, que tuvo lugar el sábado.

Armisén no ha podido viajar a Seúl debido el cierre de fronteras y ha tenido que diseñar desde la distancia una exposición que ocupa nada menos que diez salas. «Normalmente siempre voy a hacer los montajes y cuando realizamos instalaciones así, tan grandes, siempre pinto los murales y estoy muy involucrada. Sin embargo, esta vez me ha tocado trabajar desde Barcelona, pero gracias a la ayuda de un arquitecto he podido visualizar cada espacio, decidir los colores de las paredes, las dimensiones de los elementos y ver la exposición mucho antes de montarla», explica.

Rótulo de la muestra ‘Vida’, en el museo Sejong de Seúl Archivo Armisén

Exposición itinerante

La pintora zaragozana ha trabajado intensamente en el montaje alrededor de dos meses que han sido «toda una experiencia, aunque echo muchísimo de menos estar allí. En cuanto pueda me encantaría ir a verla, –confiesa–. Depende de lo que ocurra porque ahora es todo imprevisible, no sabemos si tendremos que estar abriendo y cerrando según evolucione la pandemia. La idea inicial es que la exposición pase después por diferentes museos. Espero poder verla en Seúl o si no en las siguientes ciudades, pero espero poder verla físicamente».

Sobre el título de la exposición, ‘Vida’, Armisén cuenta que «ahora ha cobrado un sentido distinto, pero la idea original de la exposición era explicar cómo mi pintura y mi vida corren paralelas, de una forma que no pueden separarse. De alguna forma, la pintura me ha servido para ir fijando mi historia, los momentos que me han hecho y he querido tener la fantasía de poder retenerlos pintándolos».

Sala inspirada en el libro ‘¡Todos a comer!’, de Parrot y Armisén Archivo Armisén

En la muestra, cada sala tiene una temática que va guiando al visitante sobre esta idea y que empieza por la inspiración, que llega a la artista a través de la emoción y el corazón.

Entre los proyectos de Eva Armisén para este 2020, destaca una nueva exposición en Los Ángeles (si no hay contratiempos) en el mes de noviembre. «Ese es el plan inicial. Ahora mismo nos estamos haciendo expertos en improvisación, es lo que nos toca», señala.

Otra cita señalada tendrá lugar en el mes de diciembre. Armisén expondrá en la galería A de Arte de la capital aragonesa. «Tengo muchísimas ganas de ir a Zaragoza. Ya hace tres años que no hago nada en mi ciudad y siempre me encanta volver y ver a toda la gente que quiero y que está allí».