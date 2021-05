Angelina Jolie: "'Aquellos que desean mi muerte' me ha ayudado a superar mis miedos"

Angelina Jolie (Los Ángeles, 45 años) regresa a la gran pantalla interpretando a una bombera traumatizada que arriesga su vida para proteger a un niño de 12 años en el emocionante 'thriller' 'Aquellos que desean mi muerte', que se estrena este fin de semana. La actriz, envuelta en una dura batalla legal contra su exmarido Brad Pitt por la custodia de sus seis hijos, reconoció que interpretar esta película ha sido "una experiencia terapéutica".

Basado en el libro homónimo de Michael Koryata, el filme está dirigido por Taylor Sheridan, y cuenta la historia de Hannah, una bombera aún marcada por no haber podido salvar a tres niños de un incendio, y que un día se encuentra con Connor, personaje interpretado por el joven actor Finn Little, que es testigo del asesinato de su padre y perseguido por quienes le mataron. Hannah intenta protegerlo exponiéndose también a los peligrosos criminales. Jolie explicó que sus experiencias como madre la han ayudado a retratar mejor al personaje. Sin alardes de artes marciales o escenas de acción, Angelina se muestra fuerte como un héroe real que se juega la vida enfrentándose a asesinos e incendios forestales.

¿Qué la motivó a interpretar a una bombero forestal?

Me encantó que este personaje esté tan destrozado por dentro, tan abrumado por su trauma. A ella le salva la llegada de Connor a su vida. Cuando lo descubre, encuentra un propósito en la vida, se compromete a ayudarlo para sobrevivir y, al hacerlo, se salvan los dos. Como madre, me encontré en muchos momentos pensando en mis hijos porque educarlos implica un compromiso. Mi vida ha mejorado mucho gracias al amor que siento por los niños. Cuando vives por otra persona, cuando te entregas a ese amor, recibes una enorme energía que te fortalece

¿Necesitó prepararse para el personaje?

No. Esta no es una película donde haya tenido que estar horas entrenando, ni el papel requería de una coreografía física. Creo que como actriz he evolucionado, ahora soy actriz y realizadora, y cada película que he dirigido, me ha permitido aprender, evolucionar, crecer. Me he convertido en una actriz mucho más comprensiva que siempre está dispuesta a apoyar al director.

¿Es cierto que el equipo de producción creó un bosque de ficción que se quemó para dar autenticidad a la película?

Sí. El bosque estaba en el desierto. Cuando estábamos filmando, podíamos sentir el calor del fuego. Lo bueno del director es que supo ambientar el rodaje para ayudarnos a los actores a mejorar nuestra interpretación.

¿Cuál fue el mayor desafío que tuvo que afrontar?

Este proyecto fue un desafío físico y emocional. Me impresionó mucho que Finn, un actor tan joven, pudiera mantenerse concentrado durante tanto tiempo filmando escenas complicadas en circunstancias extremas. El me obligaba a mí a estar concentrada, a contener la respiración bajo el agua, que fue un reto enorme.

Usted ha rodado muchas películas de acción, pero Hannah parece más valiente que otros personajes que ha interpretado en el pasado.

Es un papel real, por eso parece más valiente. Me costó mucho rodar las escenas de incendios y no sabía que iba a ser tan difícil para mí, pero hubo momentos en los que la idea de atravesar el fuego me intimidaba tanto que me paralizaba. Me encontré hablando conmigo misma, animándome a superar mi propio temor ante el fuego. Jamás había vivido algo así con un personaje.

Ha dicho que este personaje fue terapéutico a nivel personal.

Sí, lo fue. Al iniciar el rodaje me encontraba débil, sin fuerzas, pero acompañar a Connor a través del fuego me fortaleció. Interpretar a Hannah me ayudó a superar mis miedos, este filme me hizo encontrarme a mí misma de nuevo. No se trataba de retratar el heroísmo del personaje, sino de aprender a tener control sobre uno mismo y sobrevivir en cada momento.