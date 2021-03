El coleccionismo, un recorrido singular. De Picasso a Chillida y Saura en la Lonja 

Entrar en la Lonja es como acceder a un museo. Tanto por la expectación como por muchas de las obras que cuelgan en su interior. No es la primera vez que este espacio acoge una exposición de estas características, baste recordar la muestra ‘El color de las vanguardias. Pintura española contemporánea 1950-1990’ de la colección Argentaria en octubre-noviembre de 1993 o ‘El arte funciona’ de la Fundación Peter Stuyvesant en abril-mayo de 1992.

La Colección Telefónica es, por tanto, una apuesta segura para un público muy amplio atraído por grandes nombres de la pintura como Pablo Picasso o Juan Gris, u otros mas contemporáneos como Antonio Saura, Antoni Tàpies y Eduardo Chillida. Nada que objetar al respecto, siempre es interesante el poder disfrutar de tales obras, pero sin embargo no hay que olvidar que la Lonja ha dejado de ser el lugar de reconocimiento de los artistas aragoneses. Desde la exposición titulada ‘El vigor de la duda’ de la pintora Julia Dorado en 2019, no ha habido ninguna exhibición individual de un autor de la tierra, solo muestras producidas fuera de la Comunidad. Cómo podemos conocer y valorar lo nuestro, si no lo mostramos y difundimos.

La ciudad no puede perder esa seña de identidad y dejar a los artistas huérfanos de un espacio fundamental que es compartido tanto por la comunidad cultural como por la ciudadana. Un lugar donde educar la mirada y reconocer lo nuestro y nunca deslegitimar el valor intrínseco del propio edificio para proyectos goyescos de intervenciones interactivas.

La exposición que ahora nos ocupa está dividida en cuatro apartados. La primera corresponde a ‘Ecos de las Vanguardias’ que se inicia con el cubismo, un movimiento especialmente notable en la Colección Teléfónica. Dejando aparte las obras de Picasso, Gris o Braque, merece la pena destacar el cuadro de María Blanchard, fechado en 1919. La artista santanderina sigue siendo hoy un día una desconocida para el gran público aunque sin embargo supo forjarse el respeto de sus compañeros en un medio culturalmente dominado por hombres. También merece especial atención la zona dedicada a Luis Fernández, influenciado por el surrealismo y el cubismo, su pintura de esquematismo geométrico en planos, asume una paleta casi monocroma.

El siguiente bloque se denomina ‘Una figuración renovada’ en la que se ha hecho una pequeña selección del amplio número de obras que la Fundación Teléfónica tiene ordenada dentro de este apartado. Una sección un tanto desdibujada conceptualmente en la exhibición y en la que se ha optado por incluir la obra de dos mujeres, Carmen Laffón y Menchu Gal. Hay que destacar que el resto de presencia femenina esta constreñida al final de la exposición y corresponde al fondo de obra en papel para la revista ‘Telos’. Una publicación de ciencia que nació en 1984 como plataforma de investigación y reflexión social y que al mismo tiempo encargaba originales sobre papel a artistas contemporáneos para su publicación en un cuadernillo central. En este contexto se muestran obras de Eva Lootz, Menchu Lamas, Soledad Sevilla y Elena Asins. El resultado es un tanto extraño, ya que sugiere una obligada presencia femenina, ubicada en el último ámbito de la Lonja. Esta colección cuenta con mas de 400 obras entre las que se encuentran los nueve papeles del aragonés José Manuel Broto que, por cierto, no han sido seleccionados para la exposición.

Aparte de la magnífica colección cubista, la exposición destaca por la presencia de dos artistas: Antoni Tapies y Eduardo Chillida, enmarcados dentro del apéndice ‘El signo y la forma’, en el que también esta inscrito el aragonés Antonio Saura. No es de extrañar la numerosa presencia de Tapiès, ya que la Colección Telefónica cuenta con 20, al igual que ocurre con Chillida, con dieciséis esculturas –una selección de ellas repartidas por distintos espacios de la exposición- y 25 sobre papel.

Algunas de estas últimas comparten espacio con Saura cuyas piezas en papel pertenecen a la colección Telos. Es de resaltar que en el texto explicativo sobre el artista oscense se hace referencia al grupo El Paso y se nombra a sus integrantes, obviando al también aragonés Pablo Serrano y a su mujer, pionera del informalismo, Juana Francés. Un grave error máxime cuando Aragón es custodio de sus fondos y un centro de arte contemporáneo lleva su nombre. La Fundación Telefónica no cuenta entre sus fondos con obra de ninguno de ellos dos.

LA EXPOSICIÓN

PINTURA, DIBUJO Y ESCULTURA

Destacados. Colección Telefónica. Varias autores. Pintura, escultura, dibujo. La Lonja. Hasta el 11 de abril de 2021.