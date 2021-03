Arantxa Ezquerro: "Me haría tanta ilusión ganar el Goya que voy a estar ahí, peleándolo"

¿Cómo vive los días previos a la gala?

Trabajando un montón, afortunadamente. Aunque esté un poco agobiada, en el fondo estoy encantado porque puedo seguir participando en varios proyectos con la que ha caído.

¿Da visibilidad a su profesión la posibilidad de ser galardonada con un Goya?

Sí. Yo no pensaba que tanta y estoy muy agradecida porque además he recibido llamadas de personas con las que trabajé hace tiempo y se han alegrado un montón de la nominación.

‘Las niñas’ transcurre en una época que usted conoció bien. ¿Qué retos ha supuesto el diseño de vestuario para este filme?

Me vuelvo muy obsesiva sea con la época que sea. En esta ocasión es verdad que como lo había vivido había cosas que ya conocía. Aquí tenía el reto de que a priori, como los personajes llevan uniforme de colegio, parecía que estaba todo hecho. Pero ese fue precisamente el reto: colocar la ropa de una manera diferente para que cada niña tuviera su personalidad y jugar con los complementos y la ausencia de ellos.

¿Necesita leer el guión antes de comenzar su labor?

Sí, lo primero es el guión. Hago una primera lectura de situación para saber en qué estación del año se desarrolla, en qué época y en qué momento está transcurriendo la historia. Luego realizo una segunda lectura con lápices de colores a mano porque hay personajes que en cuanto leo las secuencias veo sus colores.

Una tarea minuciosa.

Al principio es un trabajo casi de oficina. Una vez que tengo el desglose de personajes suelo pedir a los directores, si no viene desarrollado en el guión, que me cuenten en dos o tres líneas cómo es cada personaje y a partir de ahí me pongo a buscar imágenes, referencias, hago los bocetos y después busco la ropa.

Aunque la entrega sea en ‘streaming’, ¿se vestirá para la ocasión?

Claro que sí. Tengo que agradecérselo a la diseñadora María Barros, que es quien me va a vestir y se ha encargado de todo.

¿Dónde y con quién verá la ceremonia de mañana?

Nos reunimos todo el equipo en Barcelona, en el salón de actos de un hotel, separados y manteniendo la distancia, cada uno con sus ordenadores. Aunque sea con estas medidas será muy bonito poner así el broche a una película que nos está trayendo tantos regalos. Para mí ha sido también muy especial que se rodara en Zaragoza.

Entre sus trabajos más recientes figuran la obra ‘El caballero incierto’, de Silvia de Pé, la nueva película de Paula Ortiz...

Y uno de los capítulos que también dirige Paula de ‘Historias para no dormir’ (Amazon), el montaje teatral de la PAI‘Llámame Mary’, un cortometraje del aragonés Jorge Cañada... Hago de todo, desde un corto a una peli o una serie de romanos (risas).

¿Se ve con opciones de ganar el Goya?

Creo que no me toca esta vez, pero me haría tanta ilusión en este año que se cumple el 275 aniversario del nacimiento de Goya. Voy a estar ahí, peleándolo.