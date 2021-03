Javier Macipe: "En este corto planteamos una distopía que podría ser mañana"

¿Se ve con opciones en esta nueva nominación?

Mi corto es el que más me gusta, la verdad. Pero como esto es una cuestión de gustos, todos los cortometrajes son muy buenos y nunca se sabe.

‘Gastos incluidos’ es un reflejo de una sociedad individualista y falta de empatía ¿así somos actualmente?

Hemos planteado una distopía que podría ser mañana y que recoge un problema totalmente presente, que es el del difícil acceso a la vivienda. Ese es el problema concreto, y luego todo lo que eso implica. En realidad, refleja un mundo materialista en el que nos relacionamos a través de las pantallas, donde se utiliza el lenguaje espiritual para vender cosas materiales, como se cuenta en el caso del cortometraje. Y hemos plasmado muchas de nuestras inquietudes sobre una sociedad que nos preocupa hacia dónde va en algunos aspectos.

Llegar a los Goya ¿ilusiona después de un golpe tan duro como la interrupción del rodaje de su película ‘La estrella azul’?

Supone una alegría para mí y para todo el equipo. En las entrevistas, normalmente aparezco yo, pero son muchos años junto a mi socia Amelia Hernández. Juntos formamos la productora El Pez Amarillo y llevamos siete años levantando ‘La estrella azul’ (filme sobre el músico zaragozano Mauricio Aznar). Estas cosas te dan confianza para retomarlo con ánimo y también sirven como una buena carta de presentación para todas las cuestiones materiales a las que nos tenemos que enfrentar (patrocinios, etc...) por todo lo que ha supuesto pararla.

En su anterior corto nominado eligió la ciudad de Oporto y un espacio abierto para su grabación. En ‘Gastos incluidos’ ¿rodar en interiores ha sido un reto más complicado?

La verdad es que este corto fue más difícil de filmar porque cuando ruedas en un espacio pequeño al final hay una sensación de claustrofobia, de agobio de todo el equipo, que es un poco la que se transmite dentro de la propia ficción y que también vivimos un poco nosotros. A los personajes que conviven en el piso, que son dos, había que sumar un equipo en el que estábamos 15 personas y se hizo duro porque en Oporto, por lo menos, el estar grabando en el puente, el río, respirar aquel ambiente ya era en sí mismo un alegría. En este caso no teníamos ese aliciente.

Ha sido un año complicado para el cine, más para los cortometrajes, sin apenas festivales. ¿Ha complicado la pandemia el recorrido de este filme?

Realmente, no es de los cortos más damnificados por la pandemia porque ya llevaba un recorrido largo cuando ocurrió todo esto. Aún ha podido participar en bastantes festivales, tanto nacionales como internacionales. Pero sí ha habido otros cortos, los que se estrenaron justamente en enero de 2020, que han vivido un año de festivales ‘online’ o han visto muchas de estas citas clausuradas. Ha sido duro.

Mauricio Aznar es parte de la historia de la música en Aragón, e incluso fuera de la Comunidad. ¿Debería estar más presente su figura y su legado?

Desde luego, a mí me encanta y cuanto más se oiga mejor. Pero creo que eso va a ocurrir de manera natural. Los grandes artistas muchas veces necesitan la dimensión del tiempo para que se les reconozca y ya está sucediendo por ejemplo aquí, donde casi no conocemos su legado de música argentina. En el país latinoamericano ya hay canciones suyas que están cantando algunos artistas importantes como Pablo Carabajal, y hace poco me dijeron que allí iban a grabar una canción de Mauricio que se llama ‘Pa que no bailes solita’.

¿Cuándo prevé que podrá retomar el rodaje de ‘La estrella azul’?

En principio, esperamos que a final de este año podamos empezar primero en Argentina y luego ya aquí, en Zaragoza, pero todo depende de cómo avance la vacunación porque como es una película con muchas escenas de conciertos es complicado juntar a toda la gente.