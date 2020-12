Ana Obregón recuerda a Álex Lequio: "Siete meses sin mi hijo, siete meses sin vivir"

"Siete meses sin ti. Siete meses sin mi hijo. Siete meses sin vivir". Así recuerda Ana Obregón el aniversario de la muerte de su hijo, Álex Lequio, en su perfil de Instagram, a quince días de una gran cita para ella. La actriz y presentadora dará las campanadas de Fin de Año junto a Anne Igartiburu en TVE.

Desde que su hijo murió, todas y cada una de las publicaciones de Ana Obregón en Instagram han sido en su honor. Primero con un "se apagó mi vida", apenas unas horas después de conocerse su trágica muerte, pero también para agradecer el cariño tras el funeral, para recordarlo por su cumpleaños o para despedir a su perra. La presentadora publicó también un emotivo post que Álex Lequio estaba preparando para su cuenta de Instagram, pero que no pudo terminar de escribir.

"El problema más grande del ser humano -y el mío hasta que me dijeron que tenía cáncer- es la manera de entender la felicidad, de ser feliz. Me he pasado 27 años de mi vida intentando ser el mejor estudiante, graduarme en la mejor universidad, montar empresas y sentirme un cowboy del capitalismo, siempre anclado en el ‘más es mejor´. Todo precioso y bonito hasta que un día te dan la noticia y no sabes cuántos meses te quedan de vida. En un abrir y cerrar de ojos, te das cuenta de la importancia del ‘tiempo´. Mejor aún, te das cuenta cómo y con quién quieres invertirlo. ¿Cuántas veces no he estado con mi novia por quedarme enviando correos hasta las 3 de la mañana? ¿Cuántas veces he ido a jugar con mi hermanita pequeña? Cuántas veces habré ido a ver a mi madre? ¿Cuántas la he colgado? ¿Cuántas invitaciones rechazadas al cine con mi padre? Cuántas? CUÁNTAS????? No soy nadie para darte un consejo pero quizás, dios no lo quiera, un día recibas una llamada del hospital después de hacerte una tac, una placa o un análisis de sangre, invitándote a cerrar una cita con urgencia. Quizás ese día se sienten 7 médicos delante de ti y bum todas esas metas por ser un as se evaporan. Al final solo te llevas el tiempo y el amor que has dedicado a las personas que quieres, a las qué ...", publicó Ana Obregón, con la frase de su hijo aún sin terminar.