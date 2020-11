Primer posado de Ana Obregón y Anne Igartiburu antes de las campanadas

Brillantes y satisfechas han comparecido este lunes Ana Obregón y Anne Igartiburu, que este año presentarán las campanadas en TVE. El ente público ha aprovechado también para mostrar el posado de los presentadores en Canarias. Repite Roberto Herrera, que este 2020 estará acompañado de Ana Guerra.

"Retransmitir las campanadas de fin de año un año más en mi casa, Televisión Española, es un privilegio que no podía rechazar. Me emociona despedir este año tan difícil para España y para mí; de esa forma espero poder agradecer el gran apoyo y cariño que he recibido por todos. Empezar este 2021 con todos los españoles será un verdadero honor”, dijo Ana Obregón cuando fue anunciado su nombre.

Obregón contará el día 31 de diciembre con una veterana en esta tarea, Anne Igartiburu, presentadora de ‘Corazón’, que sumará 16 años consecutivos despidiendo el años desde la Puerta del Sol.

RTVE volvió a liderar en 2019 las audiencias de las campanadas, con 5,4 millones de espectadores (32,6%). El minuto exacto del cambio de año sumó 6.956.000 espectadores (39,8%).