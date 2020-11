Ana Obregón se sincera en una entrevista: "No me quiero ir, quiero seguir el legado de Aless"

La actriz y presentadora Ana Obregón ha roto su silencio seis meses después de la muerte de su hijo Álex Lequio. Lo ha hecho en una entrevista para la revista ¡Hola!, varios días después de anunciar su regreso a la televisión en las próximas campanadas de fin de año, que presentará junto a su compañera de profesión Anne Igartiburu.

La conocida actriz española ha contado el drama por el que pasó tras la muerte de su hijo, aunque reconoce que no pierde las ganas de vivir y seguir adelante. "Ya no me quiero ir porque quiero hacer cosas que Álex quería hacer y no pudo terminar. Quiero seguir su legado", afirmó la presentadora.

Álex Lequio fallecía el pasado 13 de mayo tras una larga lucha contra el cáncer. Fueron meses muy duros para la actriz y presentadora, que ha agradecido con numerosas muestras de cariño en las redes sociales el apoyo recibido por parte de todos, en especial, por parte del padre de su hijo, Alessandro Lequio, con el que mantiene una buena relación.

"Siempre le dije la verdad, menos al final; él ya tampoco preguntaba. Los últimos meses fueron de una crueldad que no se puede explicar", cuenta la presentadora en relación a los últimos momentos de la enfermedad de Aless.

Volver a retransmitir las campanadas de fin de año ha supuesto para Obregón su regreso a Televisión Española, "mi casa", un privilegio que -asegura- "no podía rechazar".

"Gracias por tu idea y por convencerme @susanauribarri ❤️ y a @rtve por hacerla realidad. Me emociona despedir este año tan difícil para España y para mí de esa forma. Espero poder agradecer el gran apoyo y cariño que he recibido por todos. Empezar este 2021 con todos los españoles será un verdadero honor", afirma la presentadora en su última publicación en Instagram, donde recuerda nuevamente a su hijo con estas bonitas palabras.

"Mi Áless, se que tú me darás las fuerzas que no tengo con tu ejemplo de lucha y tu amor. Este año las campanadas serán por ti “MI TODO”. Este año las campanadas resonarán en la eternidad", escribió la presentadora.