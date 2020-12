Kelly, de cantar con seis años en la iglesia a ganar 'La Voz'

"Segundas partes nunca fueron buenas", aseguran los más cinéfilos. Aunque más bien depende del director o, quizá, del actor. Pero, no siempre se cumple esta máxima y el mejor ejemplo está en Kelly, el nuevo ganador de 'La Voz'. Su corazón quedó "partío" en las batallas, pero nunca tiró la toalla. "Ha sido muy difícil y muy exigente", apunta el cantante.

Este ilerdense de 27 años y de origen nigeriano arrancó su carrera musical a los 6 años "en la iglesia". Ahora, se lanza al estrellato tras ganar de la mano de Laura Pausini el 'talent show' musical de Antena 3. "La música siempre ha estado en mi día a día", puntualiza.Antes de aterrizar en el 'talent' de Atresmedia, el joven ya había pisado las tablas de los escenarios con su banda Koers.

Un grupo de amigos que desde 2014 han recorrido las localidades catalanas buscando un hueco en el panorama musical. Influenciado por el 'reggae', Kelly Isaiah se define como un "friki de la música", que ahora presenta su candidatura musical en solitario. "El futuro está complicado", reconoce. "Llevo muchos años en esto ya y vivimos en el miedo. Esto no es nuevo", añade.

Las pérdidas causadas al sector de la música en vivo en España, debido al parón provocado por la covid-19 podrían superar los 1.200 millones de euros cuando se cumpla un año de la llegada de la pandemia a nuestro país, según las estimaciones de los afectados. Sin embargo, Kelly se muestra optimista: "Quien más se prepara, al final es el mejor y eso tiene recompensa".

La situación no es la más idónea para arrancar en el mundo de la música, pero "no es un obstáculo", recalca. "Hay miedos y dudas, pero eso no me va a impedir componer y trasladar mi música". La aventura televisiva del vocalista leridano comenzó en el equipo de Alejandro Sanz tras deslumbrar en las míticas audiciones a ciegas de La Voz. "El público te adoró desde el primer minuto", señalaba Laura Pausini en la gran final del programa. "Llegar hasta ahí tiene mucho mérito", apostilla Kelly.

Sin embargo, su carrera en 'La Voz' no ha sido fácil y se truncó en los duelos, pero "nunca tiro la toalla", responde. En este año tan raro y especial, el concurso de Antena 3 contó con una repesca presentada por la ex concursante de 'OT', Miriam Rodríguez.

"Pausini, como una madre"

Kelly volvió a asombrar y reapareció por la puerta grande en 'La Voz', pero en esta ocasión lo hizo con el grupo de Laura Pausini. "Laura ha sido como una madre, ha confiado mucho en mí", recuerda. "Se ha preocupado hasta por la ropa que debía vestir en cada gala", señala.

Sesenta aspirantes han participado en el certamen musical y solo cuatro consiguieron llegar a la final. "Soy un luchador y he tenido victorias y derrotas; no me doy por vencido nunca".

A pesar de dar sus primeros pasos en el mundo de la música desde la infancia, el nuevo ganador de 'La Voz' no ha abandonado los libros por su gran pasión. "Quiero dejar claro que yo he estudiado Filología", puntualiza. "Se ha publicado por ahí que soy educador social", añade. Un trabajo que ha compaginado con la música "y quizá se ha confundido".

En paralelo a esas giras por Cataluña, Kelly ha trabajado en un centro de menores. "Todo lo que me pasa tiene influencia en mi música", responde. Este 2020, Kelly toma el relevo de Andrés Martín, vencedor de la anterior edición. "Mi paso por 'La Voz' ha sido una locura. Felicidad y nostalgia son las palabras que definen esta aventura", sentencia el filólogo.