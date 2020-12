George Clooney: "Ahora nos preocupa poder ver a nuestros padres y antes lo dábamos por sentado"

En el filme de suspense futurista 'Cielo de medianoche', Augustine (George Clooney) es un científico solitario en el Ártico que intenta advertir a los astronautas de una nave que regresa a la Tierra que se alejen porque el planeta ya no es habitable, y todo ello mientras cuida a una niña de corta edad. Para la película, Clooney (Kentucky, 59 años) se dejó crecer la barba, bajó de peso y también se atusó el sombrero de director.

La cinta, ya en los cines y en Netflix, tiene ciertos elementos navideños que recuerdan a la historia del nacimiento de Jesús, aunque en lugar de un pesebre, ese humano destinado a cambiar el futuro nacerá lejos de la Tierra.

La película es poderosa y conmovedora, y Clooney la filmó justo antes de la pandemia. Como no pudo llegar a su villa italiana en el Lago de Como después del cierre de marzo, el actor terminó confinado con su familia en su casa de Los Ángeles, y sin ayuda doméstica. Cuando no estaba lavando los platos o la ropa, o jugando con sus gemelos de tres años, estaba terminando en remoto su séptimo largometraje como realizador. 'Cielo de medianoche' puede llevar de nuevo a Clooney al Oscar, premio que ganó como productor en 2013 por 'Argo'.

¿Qué descubrió en el texto de este proyecto para interpretarlo y dirigirlo?

Es una historia importante, grandiosa. Sabía cómo desarrollarla y también contaba con el apoyo de Netflix.

¿Cómo explicaría su personaje al público?

Augustine es un hombre que se arrepiente de las decisiones que ha tomado en la vida y la ha llenado de remordimientos. Un tipo incapaz de tener el valor para responsabilizarse de sus errores. Pudo tener una familia, pero renunció a ella por su trabajo. No se ayuda a sí mismo y mucho menos se considera un héroe. Pienso que en la vida es muy importante que seamos capaces de mirar hacia atrás y entender lo que hemos hecho y por qué lo hemos hecho. La gente mayor se lamenta de no haber luchado lo suficiente por lo que querían, es algo muy común y sin embargo creo que eso no debe definirnos. En la vida hay que encontrar un momento de redención.

¿Se considera un hombre más bien optimista?

Soy una persona positiva que busca la redención de las personas. No hay peor remedio que darse por vencido ante una situación complicada. La gente tiene que entender sus circunstancias y encontrar un nuevo camino si lo necesita.

¿Cree que Joe Biden ha encontrado ese nuevo camino?

Por supuesto, de hecho, creo que el camino ha encontrado a Joe. No se trata de encontrar el camino, sino de que el camino encuentre también a la persona. Joe Biden está viviendo su momento y no lo rechaza.

Usted es un activista, un hombre que utiliza sus películas con un fin social. ¿Cómo interpreta el momento político que está viviendo Estados Unidos?

Este filme es un aviso de lo que los hombres somos capaces de hacernos si no tenemos cuidado. Somos incapaces de adivinar las consecuencias de nuestras acciones, pero mira la situación del planeta, el enfrentamiento social. la covid vino a cambiarlo todo. Ahora nos preocupa poder comunicarnos con la gente que queremos, ir a ver a nuestros padres, cosas que antes dábamos por sentado. Como te digo, soy optimista en la vida, elijo ver la luz al final del túnel; tenemos cuatro vacunas a punto de distribuirse por todo el mundo y el líder del mundo libre ya no va a llamar a la prensa el enemigo de la gente; eso, para mí, es luz al final del túnel.

¿Qué es lo que más destaca de 'Cielo de medianoche'?

La historia me encanta porque me ha permitido mostrar este filme como un aviso de lo que seremos capaces de hacernos unos a otros si no prestamos atención. Nada de lo que tenemos es una certeza, y cada día aprendemos más sobre lo que perdemos. Basta ver lo que ha ocurrido con las elecciones en Estados Unidos, pensábamos que teníamos una democracia y ahora nadie parece creerlo. Jimmy Carter dijo una gran frase: 'La paz, como la guerra, debe librarse'. Siempre me gustó esa frase porque explica que nada puede ni debe darse por sentado, y me fascinó aportar al final una redención. Esta es una historia de esperanza para la humanidad. Hay una razón por la que debemos pelear, un motivo por el que luchar.

La música está muy presente en la película...

La primera persona a la que llamé cuando leí el guion fue al compositor Alexandre Desplat. Le expliqué que tenía una película muy seria, que era más una meditación que una película de acción, y que iba a necesitar que escribiera más música de la que jamás había escrito para una cinta. Hay algo en este filme que explica el significado del silencio.

¿Es la película un reflejo de sus propios miedos?

De alguna manera. A mí, de niño, me afectaba quedarme solo. Recuerdo el miedo que me provocaba no poder comunicarme. Me gustaría que este filme no se etiquetara solo como ciencia ficción, que lo es, pero tiene un fondo más profundo, más humano. Es ciencia ficción por la nave espacial en sí, pero en realidad no tenemos idea de cómo vamos a viajar dentro de 40 años. Fuimos a hablar con algunas personas de la NASA, a preguntarles qué tipo de naves nos esperan en el futuro y su idea es que las impresoras 3D puedan construir naves espaciales transpirables, que son casi inflables con un endoesqueleto y un exoesqueleto para el peso ... pero todavía lo están adivinando y hablarlo lo convierte en ficción.

¿La covid le afectó durante el rodaje?

Grabamos la película antes de la pandemia, pero cuando empezamos la posproducción se cerró todo. He tenido que editar la película en mi casa de Los Ángeles sin saber si podría terminarla antes del año. Estos han sido meses muy difíciles; equilibrando secuencias, hablando por Zoom con todo el equipo, afortunadamente hemos podido acabar a tiempo y estamos muy orgullosos del resultado.

Su barba es un personaje más de la película...

Mi barba tenía vida propia. Tardé cuatro meses en conseguirla y al final podía encontrar en ella hasta juguetes de mis hijos. No te miento cuando te digo que estaba deseando afeitarme; de hecho, fue lo primero que hice cuando vi que había terminado de filmar mis escenas.

¿Es cierto que añadió el embarazo real de Felicity Jones a su personaje?

Exactamente. Pensé que su personaje, si había estado en una nave durante dos años, habría tenido sexo con algún astronauta, así que tenía sentido su embarazo. Luego, poco a poco, la historia fue evolucionando y el embarazo de Felicity se volvió parte central de la narración.