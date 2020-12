Jeremy Irons protagonizará junto a Lady Gaga la película sobre el asesinato de Gucci de Ridley Scott

Jeremy Irons se suma al reparto de Gucci, película dirigida por Ridley Scott que girará en torno al asesinato de Maurizio Gucci. El actor compartirá planos con Lady Gaga y Adam Driver, dos de las estrellas confirmadas en el filme.

Según informa Variety, Driver dará vida a Maurizio Gucci, mientras que Irons encarnará a su padre, Rodolfo. Lady Gaga interpretará a Patrizia Reggiani, la exesposa de Maurizio. El reparto también contará con Jared Leto, Al Pacino, Jack Huston y Reeve Carney.

Gucci abandonó a Reggiani en 1985 por una mujer más joven después de 12 años de matrimonio. Reggiani fue juzgada y declarada culpable de planear el asesinato de su exmarido en su oficina en Italia en 1995. Se ganó el apodo de Viuda Negra durante el juicio y cumplió 18 años antes de ser liberada de prisión en 2016.

El guion está escrito por Roberto Bentivegna, quien se ha basado en el libro 'The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and Greed' de la autora Sara Gay Forden.

Esta no será la primera vez que Irons se ponga a las órdenes de Scott. Ya trabajó anteriormente con el realizador en 'El reino de los cielos'. El intérprete ganó un premio Oscar a mejor actor por su encarnación del asesino Claus von Bulow en 'El misterio Von Bulow'. Recientemente obtuvo una nominación al Emmy por su trabajo en 'Watchmen' de HBO, en la que se metió en la piel de Adrian Veidt. Actualmente está rodando 'Munich' para Netflix y próximamente repetirá su papel de Alfred Pennyworth en 'Liga de la Justicia de Zach Snyder' para HBO Max.