Juan Genovés, la soledad en medio de la multitud

Juan Genovés (Valencia, 1930-2020) siempre ha intentado describir con su pintura la situación del hombre en la sociedad. Artista de la generación del informalismo, su obra se centró en la renovación de la figura a partir de los años sesenta, si bien desde joven su espíritu inquieto le llevó a integrarse en distintos grupos en su Valencia natal como ‘Los Siete’ (1949), ‘Parpalló’ (1956) y ‘Hondo’ (1960).

Su pintura expresionista fue dejando paso a la consagración de la figura humana por la que será recordado. Genovés es mucho mas que su conocido cuadro de ‘El abrazo’, actualmente colgado en el Congreso de los Diputados. Una obra icónica de 1976 que fue la elegida por la Junta Democrática para el cartel de Anmistía Internacional del que se distribuyeron quinientos mil ejemplares para pedir la liberación de los presos políticos en España. Un símbolo que diera contenido a la reconciliación de los españoles tras la guerra civil y que se convirtió en el espíritu de la Transición. El propio Genovés explicaba en una entrevista en un suplemento semanal en 2019 que la idea surgió después de ver desde la escalera de su estudio a unos niños jugando al balón en la calle que en un determinado momento se abrazaban al celebrar una jugada. Pero Genovés es mucho mas que ese cuadro. Es el pintor de las multitudes y de la soledad. Del territorio de denuncia. El artista que ha sabido crear el registro de la historia social de España.

La exposición no se plantea como una retrospectiva, sino que tiene el propósito de vincular dos momentos de su trayectoria: por un lado la segunda mitad de los años 60 con algún ejemplo del inicio de los 70 y por otro los trabajos realizados en la última década. Esta disposición permite distribuir de manera clara la obra en las dos salas del Museo Goya Colección Ibercaja, pero se echa en falta el periodo mas conocido el artista, marcado por el realismo político de denuncia social, así como su posterior serie de paisajes urbanos denominados espacios de la soledad.

Para Genovés su obra en la década de los 60 estaba marcada por dos temas: el hombre solo y la multitud, como lo describe en el catálogo de la exposición que tuvo lugar en la sala de la dirección general de Bellas Artes, en Madrid, en octubre de 1965, "del primer tema, el de la soledad, son característicos los ropajes momificados, la desaparición de rostros. El lenguaje utilizado en el tema del hombre comunitario es el gráfico. He querido aprovechar el poder de la imagen tan sabiamente empleado por los medios de comunicación de masas. He suprimido la perspectiva y he querido dar a cada personaje una psicología propia para no hacer masa sino multitud". En la exposición no está presente el primer tema relativo al hombre solo sino que inicia al espectador en la multitud. Una manera de identificar desde el principio la intención con la propuesta visual.

Genovés no quiere expresar la multitud como una masa anónima, sino mostrando que cada individuo es distinto; sin embargo su drama es que se ve obligado a correr lo mismo que el resto de figuras. Este periodo fue calificado dentro de la corriente ‘crónica de la realidad’ por el crítico de arte Vicente Aguilera Cerni.

La segunda parte de la exposición recoge una selección de obras de gran tamaño realizadas en la última década y en la que se incluye la última obra del artista. Si la pintura de Genovés fue durante décadas un mundo traducido en una sintética policromía de blancos, grises, negros y tierras, a partir de los años 80 empieza a tantear con el color que progresivamente adquirirá carta de naturaleza. Las figuras humanas se hacen más lejanas, la perspectiva se hace aérea, la geometría se hace un hueco, las manchas abstractas se inscriben en la composición y el destino de los personajes se materializa, adquiere cuerpo. Un registro nuevo para una sociedad nueva, dentro del mundo propio del pintor que sigue alertando de la fragilidad del individuo, de la soledad en medio de la multitud que provoca la sensación de desconcierto, tan vigente hoy en día.

'Juan Genovés XX-XXI'. Museo Goya. Colección Ibercaja-Museo Camón Aznar. Hasta el 10 de enero de 2020