Jota, cabaret, Los Titiriteros de Binéfar y un homenaje a Beyoncé, en el Teatro Salesianos

El Teatro Salesianos de Zaragoza se transforma del 9 al 12 de octubre en el Espacio Factory, un escenario que contará con espectáculos de folclore y jota, cabaret, la música de Beyoncé y las canciones de Los Titiriteros de Binéfar. Una oferta 100% aragonesa compuesta por montajes creados por Factory Producciones, además de Los Titiriteros de Binéfar.

La programación, con aforo limitado a 500 espectadores, comenzará el próximo viernes con Los Titiriteros de Binéfar y su obra ‘No nos moverán’, que cuenta la historia de unos jóvenes que fueron a vivir a un pequeño pueblo abandonado, las dificultades que tuvieron y cómo las superaron. Canciones, retahílas, juegos y cuentos de la tradición oral sirven para jugar, para contar historias, pero también para reivindicar derechos.

El día 9 también se representará ‘Nuevo cabaret Shangái’, un montaje que recoge lo mejor del cabaret, la revista y el ‘show’ visual contemporáneo. Al día siguiente se pondrá en escena ‘Vida. La sabiduría del pueblo’, un espectáculo de folclore con aires de renovación y modernidad que incluye nuevas coreografías y letras cantadas por Beatriz Bernad y Marta Peruga. Esta producción fue candidata al Premio Max de 2019 como Mejor Espectáculo de Danza (primera vez en la historia de estos premios nacionales en los que se reconocía un espectáculo de folclore aragonés). Asimismo, el sábado se representará ‘QueenB. Beyoncé Tribute’, un recorrido por los temas más conocidos de Beyoncé, artista de referencia mundial con temas como ‘Crazy in love’, ‘Single ladies’, ‘Halo’, ‘Love on top’ o ‘Run the world ‘ entre otros muchos éxitos de toda su discografía.

Dos funciones diarias

Cada día se ofrecerán dos funciones con dos espectáculos diferentes: a las 18.00, para todos los públicos; y a las 21.00, para púbico juvenil y adulto (acceso por la calle de María Auxiliadora, frente a Clínico). Así, el día 11, a las 18.00, se ofrecerá una nueva función de ‘Vida. La sabiduría del pueblo’ y ‘QueenB. Beyoncé Tribute’ (21.00). Y el lunes 12, ‘Vida. La sabiduría del pueblo’ (18.00) y ‘Nuevo Cabaret Shangái’ (21.00). Las entradas pueden adquirirse en taquilla y en cajeros y web de Ibercaja (www. entradas.ibercaja.es).

El objetivo de esta programación, según José Antonio Royo y Mario Ronsano, responsables de Factory Producciones, es «proporcionar a la ciudad un nuevo espacio para que los zaragozanos puedan disfrutar de diferentes propuestas artísticas cubriendo un sector privado compuesto de espectáculos musicales aragoneses de pequeño y gran formato con la intención de promocionar a los artistas aragoneses y así fomentar el trabajo en un año tan complejo y con tantas dificultades para el sector cultural».

Royo y Ronsano animaron ayer «a venir al teatro, luchar contra la doctrina del ‘shock’ y salir de casa, pero con responsabilidad, a sitios donde sabemos que es seguro estar. El teatro es ese lugar». El Teatro Salesianos cuenta con todas los protocolos y las medidas higiénicas y sanitarias necesarias para garantizar esa seguridad. El uso de mascarilla será obligatorio durante el todo el tiempo, el aforo se ha limitado al 69% de capacidad (de 725 a 500 butacas), se han colocado dispensadores de geles hidroalcohólicos y se tomará la temperatura a los asistentes al acceder al teatro.