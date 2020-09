Zaragoza estrena 'Si esto es un hombre', una apuesta teatral "arriesgada"

Factory Producciones presenta este viernes en estreno absoluto en el Teatro Arbolé de Zaragoza 'Si esto es un hombre', una apuesta teatral "arriesgada" en la que se invita a reflexionar a partir del gran texto de Primo Levy, con versión e interpretación de Mariano Anós y bajo la dirección de Mario Ronsano.

Actor y director han presentado este martes la pieza acompañados de Pablo Girón, de Teatro Arbolé, donde tendrá lugar la representación de la obra, que podrá verse de viernes a domingo a las 21:00 horas.

Los participantes han incidido en que "los espacios culturales son seguros", y que el teatro cuenta con aforo reducido, además de otras medidas, como distanciamiento en las butacas y sistema de renovación del aire.

El relato que escribió Primo Levi nada más salir del campo de concentración de Auschwitz en 1945, y que fue publicado de forma clandestina en 1947, sirve como base de este proyecto personal de Ronsano, quien busca generar una reflexión en torno a lo sucedido en la época del terror nazi.

A modo de "informe científico que explica el funcionamiento del 'Lager' y de la maquinaria nazi", forma parte de la primera propuesta de una trilogía que englobará otras dos obras vinculadas a la II Guerra Mundial, bajo el nombre de "La memoria de las cenizas".

"'Si esto es un hombre' es una obra maestra de la memoria. Ahora, pretendemos buscar esa concienciación para evitar que estas ideologías excluyentes vuelvan a tomar ese protagonismo", ha argumentado el director, quien persigue que a partir del recuerdo se reflexione sobre el hoy.

Como ha confesado el creador, al leer el texto del escritor italiano quedó tan impactado que decidió llevarlo a escena, conservando esa "perspectiva más científica y que bebe de la memoria más aséptica".

Esa "frialdad absoluta a la hora de repetir esas acciones tan brutales" y el "concepto de distanciamiento de los hechos" es lo que ha intentado plasmar el director, quien confió en Mariano Anós para protagonizar la pieza.

"Cuando me propusieron interpretarlo y hacer una adaptación del texto, vi que ambas cosas no eran fáciles. Y dije: pues sí", ha bromeado el actor zaragozano, quien durante el confinamiento se dedicó a hacer que estas memorias pasaran del formato escrito a monólogo teatral.

Anós hace las veces de "actor-personaje", sin parecerse a Levi, en una "ambigüedad claramente marcada para que se note que no está interpretando a este personaje".

"No hay un intento de imitar de alguna manera a Primo Levy, sería relativamente fácil porque hay muchos vídeos. No quise ver muchos, no se trataba de eso", ha descrito el intérprete, quien reconoce que la tarea encomendada "no es fácil".

La razón es que la obra no es un divertimento, no tiene -de forma pretendida- mucha acción ni tampoco emotividad o sentimentalismo.

"Me coge con una edad en lo que más me gusta es la sencillez que, en definitiva, siempre es lo más complicado. Cuando tenía 30 años no podría haberlo hecho, pero ahora con unos cuantos más, puede pasar", ha observado.

"No es un divertimento, es un texto muy duro"

El director ha coincidido en que "Si esto es un hombre" no es un divertimento: "Es un texto al fin y al cabo muy duro, pero es una absoluta realidad de lo que pasó en los campos nazis".

Con una escenografía escasa para potenciar la fuerza del texto, que se acompaña con videocreaciones, esta adaptación "no es una obra de teatro convencional como tal, sino una experiencia escénica".

Este estreno (en coproducción con Ideando Teatro) supondrá también el inicio de Sui Generis, una nueva marca de Factory Producciones que surge para estudiar nuevas vías contemporáneas más arriesgadas.