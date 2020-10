Análisis del Samsung Galaxy S7 Plus: los 4 mandamientos de un buen ‘tablet’

La mejor pantalla en un ‘tablet’ Android, la máxima potencia del Snapdragon 865+, un diseño ultrafino, exquisito y sin apenas bordes y una batería para durar horas, días o semanas en función del uso que se le dé. Estas son solo algunas de las virtudes del Samsung Galaxy Tab S7+, sin lugar a dudas la mejor tableta Android del mercado. Su mayor defecto, por supuesto, el presupuesto: 900 euros por la versión wifi y hasta 1.180 por la tiene 5G y 256 GB de almacenamiento.

El S7+ es un dispositivo elegante e increíblemente fino (5,7 mm). Pesa algo más de medio kilo, pero supera los 600 gramos cuando le añadimos su funda-teclado. Su pantalla es una delicia, tiene una fluidez espectacular gracias a los 120 Hz de refresco, una gran resolución y colores vivos y negros puros por culpa de la tecnología Super Amoled de Samsung.

El sonido de sus cuatro altavoces, potente y profundo, completan un apartado multimedia sobresaliente que hacen que consumir contenido en este ‘tablet’ sea mejor que en muchos televisores.

El S7+ puede con cualquier juego del mercado y con todas las ‘apps’ de la Play Store sin cortes ni tirones, gracias a su gran procesador acompañado de 6 u 8 GB de RAM según la versión. Todo en él es más rápido, sencillo y fluido que en los móviles Galaxy con el procesador Exynos de Samsung.

Lo parece, pero no lo es

Cuando a este portentoso ‘tablet’ le acoplamos –magnéticamente– su funda teclado, lo transformamos en un completo ordenador portátil capaz de reposar sobre cualquier superficie, gracias a una pestaña totalmente regulable en inclinación, y con un teclado completo muy cómodo para escribir y un ‘trackpad’ que incluye gestos y pulsaciones múltiples. Sus fallos son que las teclas no son retroiluminadas y no están en español.

Con solo pulsar un botón, el S7+ lanzará el ‘software’ Samsung Dex, un sistema operativo (SO) de ventanas similar a Windows pero basado en Android. El usuario podrá ser más productivo, pero no ejecutar aplicaciones propias de un ordenador portátil con el SO de Microsoft, a cambio tendrá disponibles todas las ‘apps’ del SO de Google. aunque algunas de ellas no se ven bien en una pantalla tan grande.

El S-Pen –lápiz digital de Samsung incluido en la caja junto a la tableta– ha sido mejorado y es una delicia dibujar o escribir con el gracias a una respuesta prácticamente inmediata.

En definitiva, quien decida hacerse con un Samsung Galxy Tab S7+ se llevará a casa la mejor tableta Android, un lienzo, un bloc de notas, una tele, una videoconsola y un potente ordenador, pero debe ser consciente también de las limitaciones de su propia naturaleza 'tablet'.

Características y especificaciones

Procesador: Snapdragon 865 Plus

RAM: 6GB y 8GB

Almacenamiento: 256GB

Ranura microSD: Sí

Cámaras traseras: 13 megapixeles y gran angular de 5 megapixeles

Cámara frontal: 8 megapixeles

Sonido: 4 altavoces AKG con Dolby Atmos

Puerto: USB-C 3.2

Sensores: Acelerómetro, brújula, giroscopio, luz, sensor de pasillo

Lector de huellas: en pantalla

Conectividad: Opción de 5G (mmWave y Sub-6) y LTE, Wi-Fi 6, Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.0

Colores: Mystic Black (negro), Mystic Silver (plateado) y Mystic Bronze (bronce)

Batería: 10,090mAh con carga rápida de 45W

Tamaño: 285x185x5.7mm

Peso: 575 gramos

Pantalla: 12.4 pulgadas de 120Hz (AMOLED)

Resolución: 2,800x1,752 pulgadas

Tamaño del S Pen: 8.2x7.7x147mm

Peso del S Pen: 7.98 gramos