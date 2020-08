Una tablet para el disfrute multimedia

La Galaxy Tab S6 Lite invita a disfrutar del contenido multimedia nada más cogerla. Es un dispositivo fino (7 mm) y ligero para su tamaño (467 gramos) de construcción elegante y sólida –cristal por delante y aluminio por detrás– y marcos reducidos que dejan más de un 80% de aprovechamiento del frontal.

Aunque hubiéramos preferido que Samsung optara por la tecnología oled por su mejor calidad de imagen y ángulos de visión, su pantalla TFT de 10,4 pulgadas se ve muy bien, tiene una resolución de 1.200 por 2.000 píxeles que le da gran nitidez y colores vivos.

El procesador Exynos 9611 de ocho núcleos (10 nm) acompañado de 4 GB de RAM es la combinación utilizada en los teléfonos de gama media de la compañía y le da potencia para ejecutar cualquier aplicación o juego cuelgues.

La S6 maneja Android 10 con soltura pero sin la fluidez de la gama alta a la hora de navegar por menús y entre aplicaciones o incluso ejecutando varias ‘apps’ al mismo tiempo con pantalla dividida o ventanas flotantes.

Potencia, batería y cámaras

El Tab S6 Lite no es un dispositivo pensado para la productividad ni para ser usado como si fuera un portátil, prueba de ello es que su funda no incluye ratón ni teclado sino que es un simple soporte para mantenerla en posición horizontal y disfrutar de vídeos o series. Es una pena que esta tableta, tan orientada al disfrute multimedia no sea compatible con Netflix.

La batería aguanta unas 7 horas y media de uso intensivo y puede aguantar varios días con un consumo moderado. Se recarga con una conexión USB-C algo lenta, que tarda más de cuatro horas en llenar todo el depósito.

Las cámaras no están mal. El sensor trasero de 8 Mpx puede sacar fotos resultonas si no buscamos mucho detalle y la frontal de 5 Mpx es apta para videoconferencias.

En definitiva, la Tab S6 Lite es una tableta de 400 euros de gama media que se siente de gama alta al tacto y que está más orientada al ocio multimedia y juegos que a la productividad.