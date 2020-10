Héctor Pérez: "De Joaquín Sabina aprendí la poesía hecha historia para decir lo importante"

No sé si me queda claro: ¿va a sacar un disco y avanza una canción?

No. He compuesto tres nuevas canciones. Y he empezado por ‘Conmigo estás mejor’, un tema de amor que he grabado con mucho mimo y tiempo. Y la acompaño de videoclip y la he metido en todas las plataformas.

O sea, prepara un disco.

No. Eso ha cambiado. Ahora en el mundo de la música, los discos son lo de menos, aunque esto cambia constantemente. Se ponen de moda los sencillos, luego los álbumes, otra vez los sencillos, y en esas estamos ahora. Para un músico independiente como yo, esta es la mejor fórmula. Grabas, arreglas y editas con tiempo, como sueñas, y lo estrenas. Lo hice el pasado viernes.

A ver, lo suyo es vocacional vocacional, ¿no?

Creo que sí. Empecé en el colegio y formé parte de varios grupos de rock y pop. Emprendí mi carrera en solitario. Y me fui a Madrid para dedicarme a la música.

Empezó muy bien.

En 2014, con el productor Fran de Rivera, grabé mi primer y único disco: ‘Billetes de ida y vuelta’. Fue una experiencia muy bonita para un joven de 21 años: allí conocí a Luz Casal, Malú y Pablo Alborán. Y eso impresiona.

Y el sueño continuó aún mejor. Cantó con Pablo Milanés.

Eso, para un chico joven de Zaragoza que quiere abrirse camino en la música, fue increíble. Una maravilla. Yo estaba de vacaciones en Canarias, me llamó mi representante y me dijo que Pablo Milanés me daba la oportunidad de tocar tres o cuatro temas con la guitarra a modo de telonero.

Lo hizo.

Canté en el Gran Canaria Arena, en un espacio que me recuerda mucho a nuestro Príncipe Felipe. Imagínese yo allí ante 7.500 personas. Al día siguiente actué también en un teatro de Tenerife. Fueron dos conciertos distintos pero inolvidables.

¿Habló con Pablo Milanés?

Sí, un poco. He comprobado que las gentes más grandes son las más sencillas y cercanas. Fue amable, cariñoso, y me dijo: «Tranquilo y hacia delante».

¿Le interesa a usted el ‘filin’, el género que él domina tan bien?

Me interesa todo. Admiro a Amaral y Kase.O, pero mi evolución ha ido hacia la canción romántica, la balada. Mi modelo de cantante es Joaquín Sabina.

¿Por qué?

Es quien más me ha influido. De él he aprendido lo importante que es una buena letra, la poesía hecha historia para decir lo importante. El amor es el tema que más me llama, y yo quiero escribir temas profundos, con sencillez y un toque muy moderno, que sea fácil de escuchar.

De amor sus otros dos temas que salen en breve: ‘Mientras nos quede amor’ y ‘Apuesto’.

Sí. El amor es lo que más le toca a la gente. Y en mis canciones suelo hablar de experiencias que me han pasado. Suelo dirigirme a alguien, y narro la decepción y el entusiasmo de la pasión. Si pierdo, y he perdido, me doy ánimos, como en ‘Apuesto’.

También ‘El equivocado’ es de amor, y lo incluyó Andrés Cepeda en su álbum ‘Trece’.

Eso me ha dado un gran impulso. Me ha hecho mucha ilusión. En Youtube el tema ha tenido ya 25.000.000 de reproducciones. ‘El equivocado’ ha sido como un haz de luz en medio de la oscuridad.

¿Por qué lo dice? ¿Vivir de la música, y en Madrid, es difícil?

Sin duda. Yo suelo dar de 20 a 30 conciertos al año. Con la pandemia todo se ha venido abajo, claro. Y por otra parte, uno de mis anhelos es marcharme a Latinoamérica, donde les gusta mucho la canción romántica.

¿Puede vivir de esto?

Sobrevives. Es un mundo complejo en el que viene bien un golpe de suerte. Resisto como puedo con tal de preservar mi vocación y mis deseos de seguir haciendo canciones. Habré compuesto 40. También trabajo como modelo y actor publicitario.

Usted estudió periodismo.

Sí. Mis padres me dijeron: «Te dedicas a la música, pero antes terminas la carrera». Elegí periodismo pero no le he ejercido nunca. Quería hacer cosas importantes en la música y sigo en el empeño.