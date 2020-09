Ángel Guinda: "En la literatura busco aprender a ser mejor persona"

¿Cuál es el primer libro, o los primeros libros, que le cambiaron la vida?

‘Rimas’ de Bécquer y ‘Las flores del mal’ de Baudelaire.

¿Y el que le reveló los poderes de la literatura?

Más bien los poderes de la poesía, consejos para escribirla: un libro que me regaló dedicado mi profesora de Literatura Española Maite Cacho.

¿Quiénes son los autores de su vida?

Bécquer, Rosalía de Castro, Virgilio, Antonio Machado, Ungaretti, Quasimodo, Montale, Pedro Salinas, Cernuda, Kavafis…

¿Qué libro le acompaña siempre, o casi siempre?

‘Cantico espiritual’, de San Juan de la Cruz.

¿Qué busca en la literatura, en la que escribe y en la que lee?

Busco lo mismo en las dos: aprender a ser mejor persona.

¿El inicio que más le conmovió o le conmueve?

“Recuerde el alma dormida”, de Jorge Manrique.

¿Tiene un personaje favorito de ficción? ¿O varios?

Tengo varios, pero citaré dos: Cándido y Pangloss, de Voltaire.

¿Y uno real convertido en ficción?

Alejandro Magno.

Es muy aficionado a la música… ¿Cuál es su disco preferido y la canción que mejor le explica?

‘The Freewheelin’ de Bob Dylan y su canción ‘La respuesta está en el viento’.

Usted es esencialmente poeta. ¿Quiénes son los poetas que más le acompañan?

Actualmente Rosalía de Castro y Olga Novo.

¿Qué poemarios rescataría del olvido?

‘Cantos órficos’, de Dino Campana, ‘Poesía’ del argentino Jacobo Fijman y ‘Voces’ de Antonio Porchia.

¿Los tres últimos libros, más o menos recientes que le hayan conmovido?

Tres biografías: ‘Las mujeres de Herman Hesse’, de Bärbel Reetz; ‘Convertirse en Beauvoir’, de Kate Kirkpatrick y ‘Las sin sombrero’, de Tània Balló.

¿Colecciona algún autor, es fetichista?

Cervantes, Kafka, y clásicos rusos, británicos y portugueses. Como fetichista me gusta conservar cartas fotocopiadas de Rimbaud, Baudelaire y Cernuda.

¿Cuál es el libro de su biblioteca que tiene para usted una historia especial singular o emotiva?

El libro que me regaló mi profesora Cacho: ‘Cartas a un joven poeta’, de Rilke.

¿Hay una cita o un fragmento de un libro que le define, que le acompaña o que le estremezca?

Me define, me acompaña y me estremece el verso último del poema 'Soledad' de Juan Ramón Jiménez: “¡Qué plenitud de soledad, mar solo!”.

¿Dónde lee en qué soporte, en qué momentos al día, cuánto tiempo?

En libro soporte papel, en la cama: por la mañana, por la tarde y por la noche.

¿En qué consiste leer?

En conocer universos ajenos y enriquecer la propia realidad personal como lector.

¿Cómo recomendaría su nuevo poemario, ‘Los deslumbramientos seguido de Recapitulaciones’ (Olifante), que se presenta el martes 29 en el museo Pablo Serrano? ¿Qué hay en él de usted y de su forma de ver el mundo?

Quien lea ‘Los deslumbramientos seguido de Recapitulaciones’ recibirá información y formación sinceras acerca de la vida, del paso del tiempo, del amor, de la enfermedad y de la muerte. Casi todo lo que hay en el libro (pensamientos, sentimientos, deseos, paisajes, experiencias personales) forma parte de mi vida, de mi ser y de mi estar en el camino.

*El suplemento ‘Artes & Letras’ vuelve a publicarse en papel el próximo jueves. Una de las novedades es que, número a número, se publicará la entrevista semanal ‘Vivir para leer’.