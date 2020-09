La muestra de cine LGTBQI Zinentiendo celebra la diversidad en su XV edición

Zinentiendo cumple 15 años y lo celebra con una nueva edición adaptada a la situación actual, tras el aplazamiento obligado por la pandemia en el mes abril. La muestra internacional de cine LGTBQI, organizada por el colectivo Towanda con el apoyo del Ayuntamiento de Zaragoza, se consolida y regresa del 10 al 19 de septiembre con 33 trabajos (nueve largometrajes, 17 cortometrajes y siete documentales), que podrán verse en 16 sesiones, cinco de ellas ‘on line’. Las proyecciones presenciales tendrán lugar en el Centro de Historias y en la Filmoteca de Zaragoza.

La vicealcaldesa de Zaragoza y consejera de Cultura y Proyección Exterior, Sara Fernández; la concejala de Mujer, Igualdad y Juventud, María Antoñanzas, y el coordinador del equipo de organización de Zinentiendo, Víctor Solano presentaron ayer la programación de esta cita internacional de cine que refleja la diversidad afectivo-sexual y dieron a conocer algunos cifras sobre el festival. Fernández destacó que «durante estos 15 años se han proyectado más de 150 películas, 120 documentales y 200 cortometrajes, con más de 20.000 espectadores. Se han ofrecido más de 500 horas de proyecciones, actuaciones, mesas redondas, presentaciones y obras de teatro» y subrayó que la muestra «es un referente cultural y social en nuestra ciudad».

Diversidad y visibilidad

«En esta edición los trabajos proceden de cerca de 15 países. Hemos intentado introducir de nuevo la diversidad y visibilidad de otras formas de relación, de diferentes orientaciones e identidades de género. Así, tenemos trabajos que reflejan modelos de realidad poliamorosa (‘Heute oder morgen’), familia diversa (‘Mamma + Mamma’), la diversidad de los cuerpos huyendo del modelo normativizado (‘Cuatro cuerpos’, ‘Cicada’ ) y la situación de colectivos LGTB especialmente vulnerables, como es el de las personas migrantes y refugiadas (‘The best day of my life, ‘Aprés le silence’», explicó Víctor Solano.

«Para enfrentarnos a la covid y poder organizar una muestra con la máxima seguridad para todas y todos, el 30% de las proyecciones serán ‘online’, sobre todo los documentales, que podrán visionarse a través de la página web», subrayó el coordinador del festival.

El acceso a todas las sesiones de Zinentiendo será libre y las proyecciones en el Centro de Historias y en la Filmoteca de Zaragoza tendrán aforo limitado, con reserva de entrada 48 horas antes. Se mantendrá las medidas de distanciamiento, se dispondrán dispensadores de gel hidroalcohólico en las instalaciones y el uso de mascarilla será obligatorio durante todo el pase.

La concejala de Igualdad del Ayuntamiento de Zaragoza, María Antoñanzas, resaltó «el valor del cine como herramienta para visibilizar la diversidad de las orientaciones, las identidades, los afectos, las sexualidades y los deseos» y señaló que «Zinentiendo fomenta el respeto a la diversidad y ha contribuido a que Zaragoza sea una ciudad más diversa, más acogedora, más libre y más inclusiva».

Entre las propuestas cinematográficas de esta edición destaca el estreno en España de filmes como el largometraje ‘Cicada’ o el corto ‘Límites’, y la exhibición de obras premiadas como el documental ‘Lemebel’ (Premio Teddy en la Berlinale), la película ‘Port Authority’ –que se proyectará en la sesión inaugural (21.00)– (Premio ‘Un certain regard’ en Cannes), o ‘Glittering Misfits’ (mención especial en el Festival de San Sebastián).

Además, con el objeto de analizar el impacto de la pandemia de la covid-19 en la población LGTBQI, incidiendo en las similitudes con la del VIH, se ha organizado un ciberencuentro en colaboración con Omsida (asociación para la ayuda a personas afectadas por El VIH) y se proyectará el clásico ‘Cómo sobrevivir a una pandemia’, de David France. También, con motivo del 15 aniversario de Zinentiendo, el jueves se inaugurará en el Centro de Historias una exposición que recorre los 15 años de andadura de la muestra.