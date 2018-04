Festival Zinentiendo se extiende por geografía aragonesa en su XIII edición

En la presentación realizada este lunes en la Filmoteca de Zaragoza han estado presentes el director general de Cultura del Ayuntamiento de Zaragoza, Saúl Esclarín, y dos organizadores del Festival, Mapi Gracia y Víctor Solano.

El Teatro del Mercado de Zaragoza acogerá por primera vez la inauguración de este Festival y lo hará este jueves a las 20.00 con la proyección del corto ganador de la edición anterior, "Yo también", y el largometraje "Las heridas del Viento".

Esta edición traerá otra novedad y lo hará también en el Teatro de Mercado. Será el miércoles 25 de abril cuando Fernando López interprete el espectáculo de flamenco "Bailar en hombre".

Por otra parte, el director general de Cultura ha expresado que este festival es "necesario para visibilizar, sensibilizar e informar" y además ha destacado que lo hacen a través de lo audiovisual, en concreto, con el cine.

También ha añadido Esclarín que Zinentiendo "tiene la obligada y necesaria obligación de presentar todo el universo de la diversidad afectivo-sexual".

El programa de esta edición cuenta con 45 trabajos, entre largometrajes, cortometrajes y documentales de distintas nacionalidades, y tiene el objetivo de visibilizar esta realidad a través del cine, según ha explicado Solano.

Gracia y Solano, los dos organizadores del Festival, han comentado algunos de los actos programados para esta décimo tercera edición, entre ellos, que tras el éxito de "Zineteens" en ediciones anteriores este año se realizará en el Centro de Historias de Zaragoza durante dos días, 17 y 19 de abril, en lugar de uno como en otros años, y estará dirigido a alumnos de cuarto de la ESO y primero de bachillerato.

Durante ambos días se proyectarán cortos de temática LGTBIQ adaptados a la realidad juvenil y se realizará un taller didáctico que consistirá en experiencias personales que permitan a los jóvenes identificarse.

El 25 de abril la Facultad de Filosofía y Letras proyectará tres documentales, "Orgullo gay de China", "As human as I am" y "Primavera rosa en Brasil", con el objetivo de abordar la realidad de las personas LGTB en diferentes espacios.

Además, Gracia ha comentado que coincidiendo con el Día Internacional de la Visibilidad Lésbica, 26 de abril, la Casa de la Mujer del Ayuntamiento de Zaragoza proyectará "en primicia", según ha subrayado, el documental de la fotógrafa Sara Merec "Isla Ignorada".

En dicho documental, que busca generar una reflexión a partir de unos problemas comunes, se podrán ver testimonios de mujeres de distintas generaciones y lugares de origen .

El 27 de abril, la localidad de Cadrete presentará cinco proyecciones con las que pretenderá visibilizar la realidad de las personas refugiadas LGTBQI, tanto las que obtienen la condición de persona refugiada por su orientación sexual como las que huyen de sus países por otros motivos y "deben enfrentarse a la homofobia en los espacios de refugio", según ha explicado Gracia.

La ciudad de Barbastro proyectará el largometraje "Porcupine Lake", de Ingrid Veninger, el 4 de mayo en el Auditorio del Centro de Congresos.

Zinentiendo llegará a Teruel el 5 de mayo y lo hará con la proyección del largometraje "Nunca vas a estar solo", de Alex Anwandter.

Los últimos días, 10 y 11 de mayo, el Festival estará en Huesca ciudad y se proyectará un largometraje, cuatro cortometrajes y un documental en el Salón de Actos de la Diputación Provincial.