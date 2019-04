Zinentiendo llevará la diversidad sexual desde Zaragoza a Jaca, Huesca y Teruel

La XIV edición de Zinentiendo, la muestra zaragozana de cine que refleja la diversidad afectivo-sexual, y que proyectará hasta 40 trabajos, entre largometrajes, cortometrajes y documentales, dará comienzo el próximo jueves con la proyección del filme keniata 'Rafiki' en el Teatro del Mercado. Hasta el 8 de mayo, se proyectarán en cinco escenarios de Zaragoza obras de 13 países que reflejan la realidad del colectivo, y este año la oferta llegará hasta Jaca, Huesca y Teruel. Desde el colectivo Towanda, que organiza la muestra, su responsable, Víctor Solano destacó "la importancia de reflejar la diversidad en un momento en que vemos cómo continúa la persecución del colectivo en distintos países del mundo y que también llega a países europeos, donde aumentan las corrientes que van contra la diversidad".

Por segunda vez, la muestra se inaugurará en el Teatro del Mercado. A las 20.00, se emitirá el documental 'No Me olvides' y el filme 'Rafiki'. Esta película keniata, que reproduce un beso lésbico, ha sido censurada en su país y este año fue invitada al festival de Cannes. "Nos habla de una África fuerte, no victimista ni colonialista", destacan desde Zinentiendo. La entrada es, como en todas las proyecciones de la muestra, gratuita. "Hasta completar aforo. Todos los años se llenan los espacios y hay que esperar fila, por lo que se recomienda acudir un poco antes para no quedarse sin entrada". Además, serán escenario de Zinentiendo el Centro de Historias, la Filmoteca, la Casa de la Mujer y el espacio La Pantera Rossa.

Las películas

En total, se han seleccionado trabajos de 13 nacionalidades (Kenia, Colombia, Venezuela, Estados Unidos, Países Bajos, Francia, Argentina, Brasil, Perú, Italia, Alemania, España, Ecuador y Túnez). Destacan, además de 'Rafiki', películas como 'Retablo' (Colombia), grabada íntegramente en el idioma Chequ; 'Yo imposible', primera películade temática intersexual y que refleja el problema psicológico que los adultos que nacieron con ambos sexos y que fueron quirúrgicamente situados en el espectro masculino o femenino cuando son bebés. "Este año, como novedad, habrá una obra de teatro, 'Elisa y Marcela', que cuenta la historia de las primeras mujeres que se casaron, en Galicia y por la iglesia, en 1901", añadió Solano. Será el 1 de mayo, a las 20.00. Esta es la única actividad de la muestra para la que hay que adquirir entrada: están a la venta, a partir de 12 euros, en las taquillas del teatro y en la web de Ibercaja.

Este año la muestra llega hasta Jaca, donde el 30 de abril se podrá ver, en el Palacio de Congresos, a partir de las 20.00, el cortometraje 'No me olvides' y el largometraje 'Rafiki'. El 19 de junio, también en el Palacio de Congresos, a las 20.00, se proyectarán el cortometraje 'O orphao' y el documental 'I Hate New York'. En Teruel, el día 16 de mayor, en el Centro Social À Ixena, se proyectarán, a partir de las 20.00, el cortometraje 'Otherland' y el largometraje 'Retablo'. Y en Huesca, el 30 de mayo se proyectará, en la Diputación Provincial (DPH), a las 19.00, el cortometraje 'No me olvides' y los documentales 'Visibles' e 'Intersex'. El 31 de mayo,también en la DPH, se podrán ver los cortometrajes 'Sacrées Nonnes', 'Ranchera' y 'Mom's the Word'. Y, a continuación, el largometraje 'Rafiki'.

Como complemento a Zinentiendo, el próximo viernes tendrá lugar en el Viva la Vida (calle de Santa Cruz, 7) la primera edición del Mini Fest Queer, con grupos de música LGTB como Las Bajas Pasiones, Balenciaga, Viruta y Monterrosa. Será a partir de las 22.00, con entrada libre y hasta llenar el aforo.

Charlas y coloquios

Desde el Ayuntamiento, el consejero de Economía y Cultura, Fernando Rivarés, destacó "la importancia de haber llegado con Zinentiendo a las 14 ediciones, lo que demuestra la apertura de una ciudad como Zaragoza. La muestra es más que un festival de cine, también refleja la realidad de una sociedad que quiere vivir como desea física, emocional y sexualmente". Rivarés destacó las conferencias y coloquios que acompañan a Zinentiendo "y que permiten conocer diversos puntos de vista sobre la realidad del colectivo".

Visitarán la muestra Miguel Lafuente, director de 'Guillermo en el tejado' (cortometraje que se proyecta el 26 de abril, a las 19.00 en el Centro de Historias), Cecilia Montagut, directora del documental 'Cárceles bolleras' (en la Casa de la Mujer, el 29 de abril a partir de las 18.30), Sabrina Muhate, directora del documental 'Nereida' (2 de mayo en el Centro de Historias, a las 19.00), Enrique Rey, director del documental 'Visibles' (el 3 de mayo, en la Filmoteca de Zaragoza, a las 19.00). También estarán las actrices Manuela Guevara, del largometraje 'El diablo es magnífico' (en el Centro de Historias, el 30 de abril a las 19.30), y Samantha Hudson, del documental 'Samantha Hudson, una historia de fe, sexo y electroqueer' (el 4 de mayo, en el Centro de Historias, a las 19.30). En el espacio La Pantera Rossa, la escritora Valeria Vagas presentará, el 8 de mayo a las 19.30, su novela 'Vestida de azul'.