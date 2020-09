Elem y The Kleejoss Band estrenan el single doble ‘Monsters in The Closet’

La joven cantante y pianista, Elem, y la veterana banda de Rock zaragozana, The Kleejoss Band, se han unido para grabar el single doble ‘Monsters in The Closet’, que contiene la canción que da nombre al trabajo, y que se completa con la cara B, una revisión del clásico de David Bowie, ‘Life on Mars?’, en la que los músicos aragoneses han experimentado para llevárselo a su terreno.

En este original trabajo, se unen artistas con estilos musicales muy distintos, pero con una esencia común que se percibe en las canciones, grabadas en la Cafetera Atómica Estudio, junto al prestigioso músico y productor Rafa Domínguez, y bajo la producción ejecutiva de Erizo Music.

‘Monsters in The Closet’ es un tema íntimo, compuesto por The Kleejoss Band, que aborda con sutileza los miedos de las personas en las distintas etapas de sus vidas. El videoclip, que se rodó en la localidad zaragozana de Zuera, está dirigido por Jaime Oriz y realizado por Antigravedad Estudio, con el diseño gráfico de José Mayoral.