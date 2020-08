Ramón Arcusa: "He estado más horas con Julio Iglesias que la mayor parte de sus novias"

Nació en Barcelona, aunque sus raíces son aragonesas…

Mi padre nació en Nogueruelas y mi madre era de Mosqueruela. Hay muchos Arcusa por ahí, alguno debe ser familia… Hasta hay un pueblo con nuestro apellido al norte de Huesca que visitaré algún día.

¿Veraneó en alguno de ellos?

Estuve dos años viviendo en Mosqueruela cuando tenía seis, en la posguerra, porque en Barcelona la cosa estaba difícil. Lo recuerdo con nostalgia. Iba a la escuela, hacía santos en la nieve, e íbamos a menudo a Mas de Pérez, a dos horas al norte andando, ya que mi madre era sobrina de la ‘tía’ Genoveva que vivía allí con su familia. Y estuvimos alguna vez más ya en los setenta, también con mi mujer, Shura.

¿Y en Nogueruelas?

Estuve cada verano mientras vivieron mis padres. Y también cuando fuimos a cantar allí, creo que en el año 2000.

En sus comienzos musicales cantó jotas con la rondalla del Centro Aragonés de Barcelona. ¿Sigue cantándolas?

Claro que sí. Desde hace años, en nuestros conciertos, y cuando está en el grupo nuestro gran saxo Juan Muro, que es navarrico, canto a dúo con él (mientras Manolo escucha y se ríe) una jota, la de «Y se me murió en Belchite…», que tiene mucho éxito, por cierto. Ha sonado en el Liceo de Barcelona y también nos hemos atrevido a cantarla varios años en la sala Mozart del Auditorio de Zaragoza. Además, nuestro director musical del grupo, Benjamín Torrijos, es de Zaragoza.

No hay duda de que el Dúo Dinámico mantiene un vínculo muy especial con Aragón.

Vinimos a hacer la mili a la Base Aérea de Zaragoza, y luego continuamos el servicio en la Jefatura de la Plana Mayor. También hicimos muchas guardias en La Muela, en el control de la base, donde escuchábamos música americana de lo mejor. Y recuerdo pelar patatas para el regimiento, las actuaciones en Radio Juventud (las matinales de los domingos en el Teatro Fleta) y más tarde en el NCO Club americano ­–el club de suboficiales– Y más tarde vivimos en una pensión en el Coso

¿Fueron buenos reclutas?

Éramos bastante inconscientes e hicimos cosas impensables hoy en día, como escaparnos a Barcelona a actuar 15 días sin avisar. Cierto es que en esos momentos estábamos ya en La Plana, que era una mili más ‘light’, para enchufados, pero aun así y todo…

¿Qué sucedió?

En Barcelona nos ofrecieron actuar en la televisión, que estaba de pruebas, y uno de los pocos televisores que existían entonces en Zaragoza lo tenía el capitán general Lacalle Larraga, que había dado orden de no dar prerrogativa alguna ni ventaja a ningún quinto famosillo. Menos mal que conocíamos a su hija, que había estado en algún guateque y seguro que nos salvó de la quema.

Desde entonces nunca han dejado de venir por aquí...

Hemos actuado muchísimo en Aragón, sobre todo en los últimos años. Teníamos un concierto en Zaragoza en 2020 que ha sido cancelado por el maldito coronavirus.

¿Tiene ganas de regresar a los escenarios?

Teníamos –desde antes de la pandemia– unos 25 conciertos para este verano que esperamos realizar en 2021, si el tiempo y la covid-19 lo permiten. Confío en que volvamos a tener una normalidad sin adjetivos. La humanidad se ha enfrentado cada siglo a una pandemia dura y ha salido adelante. Soy optimista. Llevamos cantando ‘Resistiré’ en el escenario 32 años y queremos volver a cantarla con todo nuestro público. Ahora, además, se la saben mejor.

Ha publicado un libro con un título casi idéntico a la famosa canción que popularizó Julio Iglesias. En ‘Soy un truhan, soy un señor (o casi)’ habla de él y de muchas otras cosas…

Son una especie de memorias y pensé en titularlas así porque seguro que muchos no saben que yo compuse la canción. Y sí, tiene un punto de provocación, pero es un buen título, es mío, y lo uso. Sin más pretensiones. Cuento en buena parte mis vicisitudes al trabajar con Julio Iglesias, cómo llegamos a donde llegamos y curiosidades y anécdotas que nadie conoce de primera mano como yo. He estado más horas con Julio que la mayor parte de sus novias –risas–. Casi veinte años juntos en el estudio dan para mucho.

¿Qué le ha parecido el fenómeno de ‘Resistiré’ con la pandemia?

Me gustaría que no se cantase más en los balcones porque sería señal inequívoca de que el coronavirus ha desaparecido de nuestras vidas. Pero me congratula y estoy orgulloso de que esa canción haya servido para paliar en parte el dolor provocado por este mal sueño.

Y ahora que el final del verano llegó ¿qué planes tiene?

De momento, sigo en Miami con mi esposa, sin saber demasiado qué hacer, deseando por un lado volver a España, aunque no tengamos conciertos; pero como estamos en edad de riesgo, meterse en un avión diez horas con 300 personas, aunque haya un cierto control, asusta a cualquiera.

Sus recomendaciones