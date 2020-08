Bernal: "Uncastillo me ha hecho descubrir lo afortunado que soy de tener pueblo"

Son muchos los lugares favoritos del dibujante zaragozano José Antonio Bernal, pero si tiene que elegir uno, sin duda ese rincón especial es Uncastillo. «En realidad es el pueblo de mi mujer, pero tras llevar acudiendo más de 18 años ya estoy más que adoptado», cuenta.

Desde entonces, Bernal tiene pueblo. Y menudo pueblo. «En mi infancia no me crié en ninguno, aunque mi padre es de Calatayud y mi madre de Alfamén, he de admitir con penica que los visité muy poco. Al final, Uncastillo ha sido el que me ha hecho descubrir lo afortunado que soy de tener pueblo», reconoce.

Cuando llega a Uncastillo, siente que de verdad está de vacaciones. «En mi trabajo –como humorista gráfico de ‘El jueves’– es muy habitual estar todo el día con la cabeza echando humo, pensando ideas, guiones, chistes y luego te pasas las horas atado a una mesa de dibujo. En Uncastillo es donde realmente logro apartarme de todo eso y desconectar plenamente. Estar rodeado de montañas también lo hace idílico, y ver lo mucho que disfrutan mis hijas por esas calles también ayuda mucho», confiesa.

Bernal y familia, al completo Heraldo

Siempre que encuentra un hueco se escapa con la familia a este enclave de las Cinco Villas, un sitio lleno de recuerdos. «No hay espacio aquí, ni páginas suficientes en todo el HERALDO para anotarlos todos ­–asegura–. Por ejemplo, la primera vez que llegué y las agujetas al día siguiente por tantas cuestas que hay en el pueblo. O las fiestas (las de mayo y las de septiembre) y también nuestras comidas y cenas en el pipete ­–la peña– del Madrigal, con sus largas charradas y buenos raticos con los amigos; esos partidos del Real Zaragoza en las teles de los bares, las excursiones y saltos en el Pozo Pígalo, las noches en familia mirando las estrellas desde la terraza de casa, los paseos con el perro, las visitas a Los Bañales, los primeros pasos de mis hijas y ahora verlas correr de un lado a otro en bicicleta, los tardeos de piscina con agua fresca en verano y el calor de la chimenea en invierno. Y no puedo dejar de mencionar uno de los días más inolvidables: cuando tuve el honorazo de ser el pregonero de las fiestas de San Cristobal 2013».

Bernal recomienda vivamente visitar Uncastillo, un lugar «ideal para disfrutar en un entorno espectacular. Ah, y con un restaurante de comida tradicional que es una maravilla, ese es El Secreto. Que no es que no lo pueda contar, es que El Secreto es el nombre del restaurante».