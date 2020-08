¿Deja Cayetano Rivera los ruedos temporalmente o no?

Cayetano Rivera Ordóñez regresó a las plazas de toros tras el confinamiento. Se le vio sobre el albero de Estepona y de Huelva. Sin embargo, '¡Hola!' ha publicado esta semana que dejaba los ruedos. Una decisión que no es la primera vez que la toma. No obstante, en esta ocasión no se cortaba la coleta, sino que que aparcaba los capotes tan solo temporalmente.

Al parecer y según informa la revista, el motivo que alegaba el torero era que no se encontraba preparado para enfrentarse a un toro, dada la complicada situación que atraviesa el mundo taurino en la actualidad. Con la publicación ya en los quioscos parece ser que la historia ha cambiado y finalmente no se quite el traje de luces.

Más tarde, también '¡Hola!' ha manifestado que el diestro volverá a pisar el albero al mes que viene. Será en septiembre cuando regrese a hacer el paseíllo. Estas dudas tal vez sean fruto de su ausencia en el cartel de la corrida de Ronda, la Goyesca. El evento, organizado por su hermano Francisco Rivera, anuncia la faena de Morante de la Puebla, Roca Rey y Pablo Aguado. Así lo comunicó este martes Fran en la presentación organizada en en el salón de grados de la Real Maestranza de Caballería de Ronda.

La supuesta decisión del diestro coincidía con un complicado momento en su vida privada. Hace unos meses saltaba la noticia de que Cayetano se había visto en Londres con una joven abogada, tal y como evidenciaron unas fotografías. Karelys Rodríguez, como se llama la amiga de Rivera, lo confirmaba la pasada semana a la revista 'Lecturas'. Señaló que había sido su amante durante varios años. Esto puso en jaque a su esposa, la presentadora de televisión y exmiss España Eva González. Contrajeron matrimonio hace algo menos de un lustro y el hijo de ambos cumplió dos años este mismo año.