"Miles de toros van a ir al matadero sin pasar por una plaza, ¿cuántos adoptarán los animalistas?"

Cayetano Rivera Ordóñez ha concedido una entrevista a Informativos Telecinco en la que ha alertado de la situación que vive el sector de la tauromaquia por la crisis del coronavirus. A su juicio, está "entre los más afectados" y, además, será "de los que más van a tardar en recuperarse". "No nos podemos olvidar de las muchas familias que dependen del mundo del toro para sobrevivir. Detrás de lo que pueda gustar o no gustar, muchas familias dependen de ello", ha señalado el torero.

El diestro ha lanzado, además, una crítica a los animalistas, defendiendo que la tauromaquia salva al toro de morir. Como estos animales no van a pasar por la plaza, ha querido retar a que sean ellos quienes los cuiden. "Los amigos ganaderos me trasmiten su preocupación y se tendrán que deshacer del 30% o 40% de la ganadería, toros que irán directamente al matadero, sin tener la oportunidad de salvar la vida. Me gustaría ver a los animalistas en esta situación, tendrán la oportunidad de adoptar a muchos toros", ha criticado.

Cayetano también ha hablado de la iniciativa de la que forma parte para conseguir ayudar al Banco de Alimentos en estos momentos de crisis por el coronavirus. "Estamos en plena campaña con el hashtag #echauncapote para el banco de alimentos y echar un capote en esta situación de los que más necesitan".

En cuanto a él y su familia, ha asegurado sentir "rabia e incertidumbre" y ha señalado que son "muy conscientes de la crisis y lo vivimos de una manera muy triste, por la situación que se está viviendo y la que se espera vivir en los próximos meses".