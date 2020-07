Javier Cercas: "La literatura nunca ofrece certezas, sus verdades son siempre ambiguas"

El escritor Javier Cercas ha protagonizado este martes una interesante sesión, a través de videoconferencia, del ciclo ‘Martes de libros’ de Fundación Ibercaja, que ha sido presentada por el periodista y también escritor Jesús Marchamalo y coordinada por Mayte Ciriza, directora del Área de Cultura y Patrimonio de la Fundación Ibercaja.

Cercas ha desgranado todo el proceso vital que le llevó a convertirse en escritor, una vocación que surgió en su adolescencia, cuando a los 14 años se enamoró perdidamente de una chica durante unas vacaciones de verano en su pueblo extremeño. Había sido lector desde que tiene uso de razón, sobre todo de novelas de aventuras, pero a partir de ese enamoramiento, se sumergió en toda la obra de Miguel de Unamuno, lo que le produjo un gran desasosiego espiritual y religioso.

"Busqué en la literatura una especie de sucedáneo de las certezas que la religión me había dado hasta entonces, lo cual es absurdo porque la literatura, precisamente, nunca ofrece certezas, las verdades de la literatura son siempre ambiguas, contradictorias y poliédricas", aseguró.

Gran parte de la charla giró en torno a ‘Soldados de Salamina’, la obra que lo catapultó a la fama y a un éxito del que logró salir indemne y le permitió dedicarse por completo a escribir y vivir de la literatura.

‘Terra Alta’, la novela con la que ganó el último Premio Planeta, acaparó también buena parte de la conversación con Marchamalo y algunas de las preguntas de los espectadores, interesados en saber si el investigador que protagoniza la trama, Melchor Marín, tendrá continuidad, algo que Cercas confirmó, aunque no aventuró que vaya a ser una saga detectivesca de libros.

"Terra Alta es un experimento total porque corría el riesgo de convertirme en un imitador de mí mismo. Desde luego, tiene cosas en común con mis libros anteriores, pero tiene muchas cosas nuevas. Es un experimento total y el protagonista, Melchor Marín, del que estoy enamorado y al que adoro, quiere seguir viviendo, no sé todavía muy bien cómo, pero va a seguir", afirmó el escritor, quien dijo haber pasado todo el confinamiento en su refugio de Verges, en el Ampurdán gerundense.

"Si no hubiera sido una catástrofe para muchas personas que han muerto, este enclaustramiento habría sido una bendición personal porque los escritores es lo que queremos hacer: estar encerrados leyendo, escribiendo y pensando en las musarañas". Pero acto seguido añadió que le encanta ir de gira y encontrarse con los lectores porque "son ellos los que terminan los libros que nosotros empezamos, sin ellos no hay literatura, ellos interpretan la partitura que es un libro".

A lo largo de la charla ofreció bastantes citas dignas de destacar, como las siguientes: "La literatura es un placer, como el sexo, que además da conocimiento, también como el sexo, así que cuando alguien me dice que no le gusta leer le doy el pésame porque no sabe lo que se está perdiendo".

"La novela más seria del mundo es la novela más divertida del mundo y la escribió un español. Se titula El Quijote".

"Se pueden aprender muchas cosas de la difícil situación que hemos vivido estos meses con la pandemia pero no vamos a aprender nada porque los seres humanos somos unos zoquetes, cometemos una y otra vez las mismas burradas y los mismos errores".

"No me abrumó el éxito de ‘Soldados de Salamina’. No conocía a nadie en el mundo literario español. No estaba en Madrid ni nada. Era un extraterrestre y, de hecho, sigo siendo un extraterrestre. Un éxito de este tipo puede acabar con un escritor y estoy orgulloso de haber sobrevivido a eso y haber seguido escribiendo".

"Melchor Marín no se parece en nada a mí y, sin embargo he puesto en él cosas muy personales y que no podía decir de manera directa". Toda la charla se puede visionar en el siguiente enlace de Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=nRsdKhVYNpU.

