Ira Torres: "Mezclar el arte helenístico y el anime japonés enriquece el pensamiento"

¿Qué demonios es eso del ‘vapor wave’ del que es una de las máximas exponentes?

Es un género musical y un discurso estético, que nace en torno a 2010 y entremezcla referencias helenísticas con videojuegos, cyberpunk, detalles de la cultura japonesa...

¡Menudo cóctel!

Yo me dedico a lo visual y lo interpreto como un guiño a la sociedad capitalista y consumista en la que vivimos y en la que también se mezcla todo. Representa la globalización de nuestra generación: estamos a millones de kilómetros pero en contacto. Creo que es algo constructivo y que enriquece el pensamiento.

¿Cuánto de destreza y habilidad artesanal tiene el arte digital?

Yo utilizo técnicas clásicas aunque con materiales contemporáneos: parece que algunos cuadros están diseñados por ordenador pero son hechos a mano. Los medios del siglo XXI son apasionantes. ¿Imaginas lo que hubiera hecho Da Vinci con un ‘software’ de modelado en tres dimensiones?

Pero sus referentes son más la Game Boy que la Piedad de Miguel Ángel...

Bebo de lo contemporáneo, pero estudié Historia y Crítica del Arte. Creo que la magia está en que ambas cosas se equilibren en el pensamiento y en que lleguen, que emocionen. Me gusta el anime pero el ‘El monje frente al mar’, de Caspar David Friedrich, por ejemplo, también me turba por su belleza y la historia que hay detrás del cuadro.

¿Cuál es el mejor museo que ha visitado?

Mi abuela me llevó de pequeña al Prado y al Reina Sofía y el Cristo de Velázquez me impactó. No soy religiosa, pero fue algo místico. La National Gallery de Londres es espectacular y el Museo de Orsay de París también es imprescindible.

¿Qué diría su abuela si viera su obra repleta de manga japonés?

Ella era una persona muy moderna, viajó un montón, tenía carrera... Me sorprendía más ella a mí que yo a ella. Siempre es interesante ver los enfoques de los espectadores porque a veces pasas por alto o das por hecho cosas que te aporta la mirada del otro.

La artista Ira Torres ha grabado un vídeo en el que muestra cómo es el proceso creativo que sigue para crear sus obras.

¿Qué tiene de bueno y de malo la sociedad de consumo?

La tecnología o las redes sociales son solo herramientas, es responsabilidad nuestra el cómo la usemos y cuánto dejamos que entren en nuestras vidas. Para mí se trata de un avance, pero a nivel personal podríamos ser siempre más autocríticos para tratar de mejorar el entorno con ellas.

¿Cómo ha vivido el confinamiento? ¿Ha sido productivo?

Hice acopio de material el día anterior al estado de alarma y he podido seguir trabajando en casa. Ha sido un periodo reflexivo y nutritivo porque he tenido tiempo para hacer pruebas y para pensar sobre esta forma de estar aislada pero conectada al mismo tiempo.

¿Alguna vez ha sufrido un bloqueo artístico?

Claro, por eso es importante tener un proceso de trabajo. Suelo tener dos o tres piezas en movimiento simultáneo y puedo pasar de una a otra. Hay días que no ves bien los volúmenes o que no te sale un dibujo pero no hay que castigarse por ello.

Por otro lado, ¿el arte le ha rescatado crisis personales?

Junto a mi familia, el arte es lo único que ha sido constante en mi vida. Debí nacer con un lapicerito en la mano y es algo natural, siempre está allí, nunca me ha fallado.

¿A qué destino le gustaría viajar cuando se pueda volver a hacerlo con normalidad y por qué?

Estuve hace un par de años en Japón pero me dejé la parte norte de la isla y lo tengo pendiente. Sudáfrica también me llama muchísimo, por su cultura y su historia tan demoledora.

¿Cree que en un futuro veremos un dibujo animado junto a una obra de Rubens?

Seguro, ¡en una subasta de Sothebys en el 2080! Las vanguardias más rompedoras cuando pasa el tiempo van asimilándose al arte académico.