‘Cinema Paradiso’, una carta de amor al séptimo arte en la reapertura de las salas

La reapertura de la mayor parte de las salas de cine españolas el próximo día 26 de junio tendrá en en cartelera un título que es todo un homenaje al séptimo arte y a las salas de cine. El filme del director italiano Guiseppe Tornatore ‘Cinema Paradiso’, ganador de un Óscar, un Globo de Oro y el Gran Premio del Jurado en Cannes se proyectará coincidiendo con la reapertura de la gran mayoría de los cines españoles. La iniciativa parte de A Contracorriente Films, que contribuir así al regreso del público a los cines. Las salas aragonesas también cuentan entre las que podrían sumarse a este homenaje, señalan desde la distribuidora y productora con sede en Barcelona.

El filme de Tornatore está protagonizada por Philippe Noiret, quien dio vida al proyeccionista Alfredo; Salvatore Cascio, en el papel del pequeño Totò; y Marco Leonardi y Jacques Perrincon '‘Los chicos del coro'), que interpretan a Salvatore (Totò) de joven y de adulto. La banda sonora fue creada por el gran compositor Ennio Morricone, quien acaba de obtener el Premio Princesa de Asturias de las Artes 2020, junto al estadounidense John Williams otro de los grandes maestros de las bandas sonoras. La película, estrenada en España en 1989, obtuvo un gran éxito de público, con 950.000 espectadores en salas de cine. Unos meses después se disfrutar en los cines aragoneses de la historia de Salvatore, un director de cine de éxito que vuelve al pueblo para asistir al funeral de su amigo Alfredo, el proyeccionista del cine local durante su infancia en la localidad siciliana. Los recuerdos de su primer amor y de varios episodios marcaron su infancia regresan a su mente, conectando al protagonista con la comunidad que abandonó 30 años atrás.

La crítica de Carmen Puyó en Heraldo, tras su estreno en Zaragoza, el 5 de mayo de 1990, decía sobre esta película: “‘Cinema Paradiso’ es una película que no tiene edad. Tornatore la ha construido al estilo más clásico -y más brillante- del cine italiano y no ha tenido duda alguna a la hora de imprimir a su argumento características como las de la nostalgia, el sentimentalismo o la ternura. Quien haya visto ‘Splendor’ -otro filme italiano, Ettore Scola que también tiene un cine como ‘estrella’- recordará el optimismo final que destilaba un magnífico Scola. Quien vea ‘Cinema Paradiso’ podrá comprobar que Tornatore ha optado aquí por el melodrama, entrañable en el que impera la nostalgia por los tiempos que no volverán. No se la pierdan. Es magnífica”.