Puerto Venecia, en la avanzadilla de la reapertura de los cines desde el día 8

Las salas de cine tienen la posibilidad de abrir con limitaciones (un tercio del aforo) en la actual fase del proceso de desconfinamiento en Aragón, pero, al igual que en todos los puntos de España donde ya existe esta opción, han preferido no hacerlo de momento (la excepción son los autocines en varias ciudades). Así que Cinesa se sitúa ahora a la vanguardia con el anuncio de que el próximo día 8, entrada ya la denominada fase 3 del desescalamiento, volverá a exhibir películas en tres de los cines que mantiene en el país: en las ciudades de Valencia, Santiago de Compostela y Zaragoza, en este caso en el centro comercial Puerto Venecia. La empresa podría comunicar en los próximos días que otras de sus salas en distintos lugares vuelven a la actividad.

Cinesa presume de que durante las semanas de cierre forzado se ha preparado para la reapertura «adoptando medidas para garantizar la seguridad, el bienestar y el disfrute» de los espectadores. Quedarán limitados los asientos vendidos para cada pase y entre los asistentes siempre habrá butacas vacías. También se escalonaran los horarios de inicio de las proyecciones para reducir las filas.

En cuanto a las entradas, se va a apostar por la venta a través de internet, y en los puntos de acceso donde se cortan no se producirá contacto interpersonal. Todos los alimentos y bebidas que se ofrecerán serán envasados.

Además, Cinesa asegura que la limpieza será mucho más frecuente y exhaustiva, con particular atención a los baños. El personal recibirá formación en seguridad e higiene e irá equipado con mascarillas y guantes donde sea necesario.

La reapertura (que podrá ser con el 50% del aforo) no irá casi con seguridad acompañada de la exhibición de estrenos, puesto que todavía no se prevén en las próximas semanas. La inexistencia en el circuito cinematográfico de las habituales campañas de promoción es un claro indicador de que todavía habrá que esperar unas semanas.

A la distribuidoras no les salen las cuentas si no están disponibles la gran mayoría de las butacas para que las ocupen los espectadores y eso es algo que no ocurre ni de lejos por las limitaciones de aforo citadas y porque las dos principales ciudades del país, Madrid y Barcelona, todavía no han entrado en la fase 2. «No va a haber estrenos de momento. Nadie programa estrenos para una sola sala», explicó el presidente de la Asociación de Distribuidores Independientes Cinematográficos, Miguel Morales. Y añadió: «No es solo el hecho de que no puedan abrir en Madrid y Barcelona las salas, sino también que a los cines les cuesta arrancar con las medidas sanitarias y los aforos reducidos. Todo el mundo está viendo cuando pueden arrancar y se habla más de finales de junio».

La fecha más probable para una reapertura generalizada, si la evolución positiva del control de la pandemia se mantiene, es el próximo día 26, un viernes en que sí habría nuevamente estrenos (Universal tiene en cartera ‘Personal Assistant’, una comedia protagonizada por Dakota Johnson sobre la asistente de una diva de la música). Se espera que entonces vuelvan también a la actividad los Palafox, que ofrecen casi 30 salas en la capital aragonesa.

Tras una primavera sin cine a causa del coronavirus, las distribuidoras han empezado a confirmar tímidamente nuevas fechas de estreno, pero ya en verano. Dadas las incertidumbres actuales, es posible que bailen las fechas. En cualquier caso, Scarlett Johansson (‘Under the skin’), Christopher Nolan (‘Tenet’) o Gal Gadot (‘Wonder Woman 1984’) son algunos de los señuelos con los que las salas confían en recuperar a su público, mientras aún se mantienen las restricciones de aforo y medidas de seguridad e higiene extraordinarias. Entre las películas españolas que se esperan destacan ‘Padre no hay más que uno 2’, de Santiago Segura, o ‘La boda de Rosa’, de Icíar Bollaín.