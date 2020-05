Los mejores festivales del mundo se unen para ofrecer en Internet diez días de cine gratis 

Alejados los cinéfilos de la salas, los festivales, cancelados en su inmensa mayoría, no se resisten a seguir conectados con su público. Lo hacen unidos y con vocación masiva, algo que pasa por el formato 'on line' y la gratuidad. El resultado es We Are One: A Global Film Festival, que desde este viernes, 29 de mayo, y hasta el próximo 7 de junio propone un programa de ensueño con una selección de títulos llevada a cabo por los certámenes de Tribeca, Cannes, la Berlinale, la Mostra de Venecia o San Sebastián. Serán más de 100 películas de 35 países, que podrán verse a través de Youtube: 31 largometrajes, de los que 8 son documentales, y 72 cortos, 15 de ellos del género documental.

Sus organizadores se plantean como objetivo poner de relieve "películas que tienen el poder de generar cambios y unir a audiencias de todo el mundo". Contará, además, con la presencia virtual de importantes cineastas como Francis Ford Coppola, Steven Soderbergh, Bong Joon-ho, Guillermo del Toro, Song Kang-ho, Jane Campion o Claire Denis, que hablarán sobre algunos de los momentos más relevantes del cine.

En el canal de Youtube se puede consultar el programa así como las listas de reproducción, por días o temáticas, con secciones como 'Las mujeres primero', 'En busca del conocimiento', 'Cortometrajes de animación' o 'Estrenos mundiales'.

"Juntos, hemos podido diseñar un emocionante programa que refleja de manera concisa las sutiles variaciones en estilo que hacen que cada festival sea especial", dijo en un comunicado la cofundadora del Festival de Cine de Tribeca, Jane Rosenthal.

En el programa destaca, por ejemplo, el estreno de 'Ricky Powell: The Individualist', un documental sobre el legendario fotógrafo de calle Powell que incluye entrevistas con la actriz Natasha Lyonne y con el rapero LL Cool J, o 'Iron Hammer', una pieza documental de Joan Chen sobre la legendaria jugadora de volleyball Jenny Lang Ping.

Se estrena en su versión online en este festival la cinta 'Eeb Allay Ooo!', una original sátira sobre un hombre que se dedica profesionalmente a espantar a los monos que rodean los edificios gubernamentales de Bombay.

Entre los cortos, celebra su premiere mundial 'Yalta Conference Online' creado exclusivamente para We Are One por el director japonés Koji Fukada, así como 'Motorcycle Drive By', un documental sobre la banda de rock 'Third Blind Eye'.

También podrá verse una serie documental de dos episodios, 'And She Could be Next', que refleja las experiencias de mujeres de color candidatas en las pasadas elecciones legislativas en EE.UU., como Stacey Abrahams y Rashida Tlaib.

En el género de animación, We Are One cuenta además con los primeros cortos obra de Dreamworks Animation: 'Bilby', 'Marooned' y 'Bird Karma'.

Los coloquios serán otro importante atractivo de la muestra online, que transmitirá tanto charlas pasadas grabadas como nuevos encuentros, así como piezas de realidad virtual como el documental 'Travelling While Black' o 'Atlas V', de ciencia ficción.

Han sido 21 los prestigiosos festivales de cine que han querido formar parte de la iniciativa global, que provienen de Annecy, Berlín, Cannes, Guadalajara, Jerusalén, Karlovy Vary, Locarno, Londres, Macao, Marrakech, Mumbai, Nueva York, Rotterdam, San Sebastián, Sarajevo, Sundance, Sydney, Tokio, Toronto, Tribeca y Venecia.

Además de proporcionar entretenimiento durante el complicado momento de la pandemia, We Are One tiene como objetivo recaudar fondos para algunas organizaciones como la OMS, Save The Children, Médicos Sin Fronteras, Leket Israel, GO Foundatiion o Give2Asia.