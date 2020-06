El zaragozano Javier Macipe gana el Ficus de Oro con 'Gastos incluidos'

El cineasta aragonés Javier Macipe ha ganado el Ficus de Oro en la vigésima edición del Festival de Cine de Sant Joan d’Alacant, uno de los más prestigiosos de España en el campo del cortometraje (este año se habían presentado más de 1.000 trabajos). Podría decirse que su ‘corto’, ‘Gastos incluidos’, ha iniciado ya la carrera por los Goya, puesto que el de Sant Joan d’Alacant es uno de los seis festivales españoles cuya victoria acredita directamente para ser inscrito en los premios del cine español. ‘Gastos incluidos’ fue también el gran triunfador en el último Festival de Fuentes, con seis galardones, y todo apunta a que va a ser uno de los cortometrajes más premiados del año.

El galardón a la cinta ha sido doble en Sant Joan d’Alacant, ya que también ha recibido el premio al mejor guión, elaborado por el propio Macipe y David Manjón.

"El argumento del cortometraje lo perfilamos entre los dos –relataba ayer el cineasta–. David es escritor, novelista, pero no había escrito nunca un guión. Hablando un día de las situaciones kafkianas que se viven en Madrid cuando empiezas a buscar un piso para alquilar, fuimos perfilando la idea. Los que alguna vez hemos buscado piso en Madrid nos hemos encontrado con que a veces hay que pasar unos castin tremendos y que puede acabar resultando más difícil encontrar apartamento que trabajo. Imaginamos una situación en la que, a la hora de alquilar una especie de ‘pisos patera’, los dueños incluyeran en los contratos una cláusula que impidiera a los arrendatarios comunicarse entre ellos. Y a partir de ahí desarrollamos la idea central. El ‘corto’ es en realidad una comedia surrealista y lo rodamos hace ya año y medio".

Macipe lo define como "comedia de humor negro, más de sonrisa que de carcajada", y cree que buena parte de su éxito reside en los actores. "El protagonista, Roberto Cabrera, ha recibido también muchos premios. Encarna muy bien ese papel de una persona que llega a una gran ciudad dispuesta a ganarse la vida y todo se le va poniendo en contra". Producida por El Pez Amarillo, la cinta tiene 22 minutos de duración.

Roberto Cabrera, en un momento de 'Gastos incluidos' El Pez Amarillo

El cineasta aragonés asegura que sus trabajos "siempre tienen mi propio sentido del humor, un humor somarda, cáustico, muy aragonés. Es mi forma de ser. En ese sentido, y salvando las distancias, entronco un poco con Buñuel, un cineasta al que admiro mucho y que es un referente para mí". A Macipe, la decisión de abordar un tema en uno de sus trabajos cinematográficos le sobreviene cuando le apasiona por completo. "Me tiene que interesar, y mucho, lo suficiente como para llevarme a leer e investigar sobre ello. Casi todo lo que he hecho hasta ahora ha sido porque he encontrado en cada tema algo que me llevaba a sumergirme por completo en él, he tenido siempre claro que no me iba a aburrir rodándolo. Aunque, obviamente, siempre hay algo misterioso en las decisiones que tomas".

Tiene claro que el éxito de una cinta reside en sus intérpretes. "Para mí lo son casi todo. Un director tiene que dominar varias facetas de una película, pero en la que no puede fallar, si no quiere que el trabajo final no tenga alma, es en el trabajo con las personas que se van a poner delante de la cámara. Buena parte del éxito reside en la selección de los actores, primero, y el trabajo de ensayo con ellos, después. Y lo digo yo, que no siempre trabajo con actores. Busco siempre la persona más adecuada para cada papel, independientemente de que tenga o no formación, de que tenga o no experiencia cinematográfica. Por eso he rodado con niños o con ancianos".

Macipe está trabajando en su primer largometraje, ‘La estrella azul’, inspirado en el músico Mauricio Aznar, aunque sus planes de rodaje se han visto afectados por la pandemia. De momento no mira más allá. "Los preparativos para 'La estrella azul' me han impedido disfrutar de todo lo que me está dando 'Gastos incluidos' y casi no he podido ir a presentarla a los festivales. Por eso ahora, que hay un parón, voy a aprovechar para disfrutar más del cortometraje".