El Primavera Sound conserva para 2021 a Bad Bunny o The Strokes y añade a Gorillaz

El Festival Primavera Sound , que se celebrará del 2 al 6 de junio de 2021 en Barcelona, ha anunciado este miércoles los primeros nombres para su edición del 20 aniversario, en el que renuevan artistas previstos para la edición de 2020 aplazada, como The Strokes, The National, Tyler the Creator, Bikini Kill, Pavement y Bad Bunny, y se suman nuevos grupos como Gorillaz, Tame Impala, FKA Twigs y Charli XCX.

Según ha informado el festival en un comunicado, el certamen contará también con King Gizzard & The Lizard Wizard, Chromatics, Fontaines D.C., Bad Gyal, C.Tangana, Young Thug, Idles, Iggy Pop, Maria del Mar Bonet, Beck, Bauhaus, Manel, Yo la Tengo, The Jesus and Mary Chain -tocando 'Darklands'-, Caribou y Jehnny Beth.

También estarán Napalm Death, Jawbox, Dinosaur Jr, Amaia, Koffee, Earl Sweatshirt, Jamila Woods, Metronomy, Autechre, Carolina Polachek, Einstürzende Neubaten, Black midi, Gabber Modus Operandi, Carolina Durante, Disclosure, Brockhampton, Les Savy Fav, Black Lips y los habituales Shellac, entre el centenar de nombres que ha anunciado el festival. Todas las entradas adquiridas para el Primavera Sound 2020 son válidas para la edición de 2021, y a partir del miércoles 3 de junio se pondrán a la venta los abonos.

Ese mismo día se abrirá la operativa de cambios y devolución de entradas para todas aquellas personas poseedoras de un abono o entrada para la edición de 2020, y todos los compradores recibirán este miércoles un correo electrónico avanzando detalles y opciones.