"Los grandes conciertos son inviables con los aforos previstos en la desescalada"

No hay ninguna posibilidad de que se celebren conciertos o festivales con gran afluencia de público a corto plazo. Esa es la conclusión a la que llegan los programadores a la vista de las condiciones que impone el Gobierno en las distintas fases de la desescalada. Es más, algunos, como Míchel Pérez, que programa muchos de los conciertos que tienen lugar en el pabellón Príncipe Felipe de Zaragoza o el Espacio Zity durante las fiestas del Pilar, tienen la vista puesta en la primavera de 2021 como momento en que se pueda volver a convocar a miles de personas para disfrutar de convocatorias como las que se venían celebrando hasta antes de que se decretase el estado de alarma a causa de la crisis sanitaria.

Con tales perspectivas, quienes pensaban que todavía sería posible salvar algunas de las actuaciones de grandes figuras previstas para fechas señaladas en el calendario musical, como las fiestas del Pilar, verán frustradas sus expectativas.

"La situación que se ha generado es muy complicada y me temo que hasta que no haya una vacuna que garantice que no habrá un contagio masivo del coronavirus no podremos volver a programar grandes conciertos en escenarios de la capacidad del pabellón Príncipe Felipe", señala Míchel Pérez.

Si se extiende hasta el otoño la normativa prevista en la desescalada, será imposible llevar a cabo los conciertos programados para las fiestas del Pilar. Pérez puso como ejemplo el de Estopa, previsto para el 11 de octubre próximo, para el que ya se han vendido más de 4.000 entradas –prácticamente la mitad del aforo–, que tendrán que ser devueltas a sus compradores o que serán válidas para cuando la convocatoria pueda llegar finalmente a celebrarse.

De todas maneras, los promotores están pendientes de que el Ayuntamiento de Zaragoza los reúna para conocer las pautas que regirán en los próximos meses, que estarán supeditadas, lógicamente, a las directrices que emanen de las autoridades sanitarias y del Gobierno de la nación.

A expensas de lo que se decida en próximas reuniones con los responsables políticos, la programación de escenarios como el Espacio City estaría garantizada porque los artistas están reservados, aunque, en cualquier caso, Míchel Pérez no ve muchas posibilidades de que este sector vuelva a ser lo que era o, al menos, a tener cifras de afluencia que ayuden a cubrir gastos antes de la primavera del año que viene.

"Seremos los últimos en volver a la normalidad, dada la magnitud de los aforos de los espacios y la concurrencia de público que manejamos. Y una vez que se permita volver a celebrar este tipo de eventos, habrá que suponer también que el público recobre la confianza y vuelva a hacer acto de presencia tras comprar su correspondiente entrada", agrega Míchel Pérez.

Los aficionados a asistir a conciertos y actuaciones musicales de grupos e intérpretes en salas pequeñas o medianas tampoco lo tendrán fácil para volver a ver a las bandas locales o llegadas de fuera con las que se confeccionan las programaciones a lo largo del año. Como avanzó Joaquín Domínguez, propietario de ZZ Producciones y secretario de la asociación Aragón en Vivo, la mayoría de salas que hay en la comunidad no podrá hacer conciertos en esas condiciones porque tienen aforos muy reducidos y si se pone el tope en un tercio del máximo permitido no habrá posibilidad de cubrir gastos, a menos que las administraciones contribuyan con ayudas a la programación.

El decreto también impide la apertura de barras para servir consumiciones, que son muy importantes para obtener beneficios, a no ser que cuenten con alguna terraza con mesas para sentarse junto a ellas, algo de lo que disponen menos del 10% de los locales que se dedican a este tipo de actividad.