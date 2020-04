Ruth Beitia monta concursos virtuales de tortilla de patatas

Ruth Beitia, la única campeona olímpica en la historia del atletismo español, ameniza su confinamiento estudiando inglés, teletrabajando para la Universidad, la Federación Española y el club GO fit Athletics, pero también poniendo a prueba sus dotes de cocinera en concursos virtuales de tortilla de patatas. Como todos los campeones olímpicos de Río 2016, Ruth Beitia tiene garantizado un puesto en la historia del deporte que ya nadie les puede arrebatar, pero además disfrutarán de un mandato más largo del habitual para los campeones en ejercicio: en lugar de cuatro años, continuará uno más siendo "titular", debido al aplazamiento de los Juegos de Tokio.Durante el confinamiento en su casa de Santander, Ruth Beitia se atiene a rutinas diarias muy estrictas que, además de mantenerse en forma, le han permitido, por ejemplo, terminar un Máster de Fisioterapia geriátrica, ponerse al día con el inglés y ayudar a sus padres con las compras."Por edad, son personas de riesgo y no quiero que salgan a la calle para nada. También aprovecho para poner en orden papeles, armarios y recuerdos", comentó a EFE la plusmarquista española de altura, que el 1 de abril pasado celebró su 41 cumpleaños "sola en casa, pero muy bien acompañada virtualmente". "También cocino. Hago con los amigos hasta concursos virtuales de tortillas de patata. Las he hecho por primera vez en este confinamiento con resultados espectaculares", asegura.Tampoco falta a la cita diaria con el homenaje al personal sanitario que combate el coronavirus. "Por supuesto, a las 20.00 salgo con mis vecinos a aplaudir".

En materia de entretenimiento, sus gustos y recomendaciones quedan reflejados aquí:

- Un libro: "Candela, de Juan del Val. He leído todo lo que ha escrito siempre en vacaciones, y este lo tenía pendiente".

- Un disco: "Cualquiera de Manolo García. Me estoy poniendo al día con su discografía a tope mientras limpio, ordeno, cocino, etc..."

- Una película: "Love Actually y Desayuno con Diamantes. Procuro verlas como mínimo una vez al año, y en este confinamiento no iba a ser menos".

- Una serie: "The Crown. Ya la he terminado, mi objetivo ahora es verla de nuevo en inglés".

- Un videojuego: "Ninguno. No soy de videojuegos".