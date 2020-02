Obús, preparado para hacer estallar su rock explosivo en el Teatro de las Esquinas

Este fin de semana viene cargado de historias de amor –noventeras– y de guerra en el terreno de la música en directo. Prepárense, hoy el grupo de heavy metal Obús hará estallar el Teatro de las Esquinas de Zaragoza (22.00. Vía Univérsitas 30-32) con su rock explosivo. La banda, que lleva 40 años sobre los escenarios regresa a la capital aragonesa para presentar las canciones de su último disco ‘Con un par’, el décimo de estudio, editado nueve años después del anterior trabajo del grupo. Formado a principios del año 80, su carrera comenzó a cimentarse en 1981, cuando ganaron el Festival Villa de Madrid. Ha llovido mucho desde entonces y, sin embargo, el grupo mantiene su esencia y no deja de sorprender con un nuevo álbum grabado en los estudios New Life (Saratoga, Sinaia, Ars Amandi…) y compuesto por 12 canciones producidas por Bori Alarcón (Ariel Rot, Pereza…). Obús tendrá esta noche como teloneros a Invisible, una banda de heavy metal asentada en Ejea de los Caballeros.

En la Lata de Bombillas, sus responsables ya avisan de que la actuación de Jeffrey Lewis (22.00. Espoz y Mina, 17) va a ser uno de los conciertos del año en este escenario zaragozano.

El artista neoyorquino es, además de músico, dibujante de cómics. Durante el ‘show’ de esta noche desplegará ambas facetas y sus dibujos se proyectarán durante el concierto. Lewis presenta en Zaragoza ‘Bad Wiring’, un nuevo disco con temas indie-rock grabado y producido en Nashville por Roger Moutenot (Yo La Tengo, Lou Reed).

Los aragoneses Despierta McFly toman Las Armas (22.00. Mariano de Cavia, 2) para presentar ‘El Campeón’, un trabajo que ha contado con la dirección musical de Cuti Vericad. El sonido de la banda formada por Jorge Martínez (voz y guitarra), Julio Calvo (guitarra), Guille Mata (Bajo) y Juan Millán (Batería) tiene sus influencias en The Rolling Stones, Faces, The Black Crowes y en referencias patrias como 091, Burning o Los Enemigos.

El nuevo trabajo de Despierta McFly destila evolución y madurez en unos cortes que exploran sonidos americanos, eléctricos y vibrantes que destilan frescura. En este álbum han contado con las colaboraciones de Cuti Vericad (teclados), Miguel Ángel Laita (Trompeta), Chema Salvador (Saxo) y Roberto Laita (Trombón).

‘Historias de amor’, en la Oasis

La pista de la sala Oasis (21.00. Boggiero, 28) se convierte hoy en un templo de la música de baile de los 90 y de la primera década del siglo XXI. Un ‘show’ que además incluye a OBK sobre el escenario. ¿Le gustaría ir a una fiesta con todos los éxitos musicales de su adolescencia? Pues eso es lo que plantea ‘Back to the 90’s and Twenty’s’, un espectáculo que en trae a la capital aragonesa a OBK, una formación que destacó especialmente en el pop electrónico español de aquellos años con temas tan populares como ‘Historias de amor’ o ‘Tú sigue así’.

En el Patio de la Infanta (19.00. San Ignacio de Loyola, 16), el cantautor turolense Celino Gracia presenta ‘El pobrecito hablador’, un disco grabado en Madrid que ofrece diez nuevos temas en los que el artista apuesta por lo sencillo y lo concreto.

Otros citas musicales para este sábado son: Stacie Collins, ritmos country en Rock & Blues, (20.30. Cuatro de agosto, 5); Sons of Aguirre, rap político y metal en la López, con Scila y Msias (21.00, Sicto Celorrio, 6); el cantautor y rapero Shé, en la sala Zeta (20.00, Latassa, 14); Band Jovi y Hell House, versiones de Bon Jovi y Guns N’ Roses en el Centro Cívico Delicias (21.00, avenida de Navarra, 14); los Hermanos Thioune y sus ritmos africanos en la Bóveda del Albergue (23.00, Predicadores, 70). Para mañana, Asmâa Hamzaoui & Bnat Timbouktou con su blues del desierto marroquí en el Centro Cívico Delicias (20.00).