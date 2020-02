"Con Z16 puedes disfrutar del ocio en Zaragoza gratis y descubrir nuevos hobbies"

El programa Zaragoza 16 está en marcha, por lo que los jóvenes que durante este año tengan o cumplan 16 años, es decir, todos los que naciesen en el año 2002, podrán disfrutar de 16 actividades de ocio de forma completamente gratuita. Incluso 17, si se completan las 16 actividades anteriores.

Pero antes de que esta posibilidad llegase a los bolsillos de los jóvenes zaragozanos en forma de aplicación para el smartphone, hubo unos pioneros que la probaron entre los meses de octubre y diciembre de 2019. Entre ellos, Mario Bosquet y Pilar María Lanzuela, que en aquel momento tenían 16 y 15 años respectivamente. "Teníamos dos meses para probarlo y pudimos ir a un espectáculo de David Guapo, al parque de atracciones en Halloween...", recuerda Mario. "Yo también fui a ver la obra de teatro 'Toc-toc', otros compañeros fueron a ver partidos de baloncesto… Incluso se acabaron las plazas para hacer talleres de sushi. Había muchas opciones y muy variadas", añade Pilar María.

La candidatura para participar en el programa piloto llegó a través del centro donde estudian, el I.E.S. Pedro de Luna: "Nos pasaron unas hojas del PIEE proponiéndonos el proyecto, nos apuntamos y por sorteo nos tocó", recuerda la joven. Su feedback sirvió para que la aplicación que hoy ya disfrutan más de 600 jóvenes pudiera mejorarse.

NOTICIAS RELACIONADAS Una fiesta sin alcohol en la Sala Multiusos da la bienvenida al programa Z16

De la experiencia se llevan buen recuerdo, a pesar de que para ellos fuese más corta que para los jóvenes que pueden disfrutarla a día de hoy. "Es como un surtido para que pruebes todo el ocio que puede ofrecer Zaragoza. Para que pruebes cosas nuevas, por lo que puedes descubrir nuevos hobbies", destaca Mario. "O para volver a sitios a los que hace tiempo que no vas. Por ejemplo, ¡al parque de atracciones hacía mucho que no íbamos!", añade Pilar María.

¿Lo mejor? Pilar María lo tiene claro: "¡Es que es gratis!", exclama. "Pero aparte de la gran cantidad de actividades que puedes hacer, lo tienes todo en el móvil y todos tus amigos pueden ir contigo porque también tienen acceso".

Además, tal y como señala Mario, incluso si no encuentras con quién ir, "las entradas son todas del mismo palco, misma fila, por lo que te aseguras de que solo no vas a estar, de que a tu alrededor va a haber gente conocida".

A Mario le sirvió además para conocer las Casas de Juventud. "El proceso para arte de alta implica pasar por uno de estos centros o por el Cipaj para poder validar tu cuenta en la aplicación, por lo que a mi me sirvió para descubrir cómo son estos centros".

Eso sí, ambos jóvenes recomiendan revisar cada día la oferta de actividades en la aplicación: "las van cambiando diariamente, por lo que si no estás atento puedes perderte alguna que te interese". De hecho, que la actividad no haya llegado antes es una de las pegas que le han podido sacar al programa: "No hemos echado en falta nada, hay musicales, entradas para el Real Zaragoza, para ver otros deportes, deportes, para el parque de atracciones, espectáculos, radio, escape room, cine, cursos…", indica Pilar María. "Un poco de envidia nos dan los de este año porque nosotros solo lo hemos podido disfrutar dos meses. ¡Imagínate lo que se puede hacer durante todo un año!", bromea Mario.