‘El último show’ deslumbra en su preestreno

Este martes tuvo lugar su presentación en sociedad de ‘El último show’, la primera serie de ficción de Aragón TV creada por Álex Rodrigo (‘La casa de papel’) y codirigida junto a Carlos Val (‘Planeta 5000’). El proyecto está inspirado en el personaje de Marianico el Corto y se emitirá a partir de este jueves en Aragón TV (21.30). Antes de su estreno televisivo, la sala 4 de los cines Palafox acogió ayer el pase del primero de sus ocho capítulos en una sesión especial que contó con la asistencia de los directores y los principales actores de esta ficción.

Álex Rodrigo confesó sentirse «nervioso» en este preestreno y «emocionado por haber llegado hasta el final con un proyecto tan complejo, con gente que veníamos de mundos muy distintos dentro del equipo, tanto actores como equipo técnico y haber juntado tantos aragoneses con ganas de hacer esta ficción en nuestra tierra, que espero que sea la primera de muchas».

El personaje principal (Miguel Ángel) está interpretado por Miguel Ángel Tirado. «Miguel Ángel es Marianico un poco más pulido, no me lo quitaré nunca de encima. Quiero mucho al personaje», subrayó Tirado antes de la proyección. «Con esta serie he descubierto que puedo tener otros registros más allá del humor», añadió.

La actriz Luisa Gavasa interpreta a Pilar, la exmujer de Miguel Ángel en la serie. «Estoy agradecida, emocionada, nerviosa, Con la sensación de responsabilidad de estrenar en tu ciudad», expresó. Gavasa comentó que el personaje que interpreta en esta ficción le gusta mucho porque «no solo se limita a ser una buena madre y una buena abuela, sino que es una mujer con iniciativas».

En el reparto también figuran los aragoneses Itziar Miranda, José Luis Esteban, Pablo Lagartos y Laura Gómez Lacueva y los distintos episodios cuentan con intervenciones especiales de Álvaro Morte, José Lifante o José María Rubio ‘Barragán’. La serie, producida por Aragón TV podrá verse también en otras seis autonómicas de FORTA (TV3, TVG, EiTB, RTPA, RTVC y Canal Sur) y en Extremadura Televisión.

La directora de Aragón TV, Carmen Ruiz, destacó que «si los proyectos se miden por la ilusión colectiva que se pone en ellos hay que decir que ya es un éxito. La cadena da un salto para llegar a nuevos públicos con una serie que va de lo local a lo universal, donde hay tramas que pueden interesar a todo tipo de públicos».

Asimismo, la directora general de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión (Cartv), Teresa Azcona, coincidió al afirmar que «las expectativas ya se han cumplido antes de emitirla. Hemos conseguido reunir a un equipo aragonés en su práctica totalidad para poner en marcha un proyecto de ficción por primera vez en Aragón TV».

El preestreno de ayer dejó muy buen sabor de boca y contó con la asistencia de diversas autoridades políticas y empresariales, así como una notable representación del mundo del cine, la televisión y la cultura en Aragón. Este jueves, los espectadores de Aragón TV tendrán la oportunidad de experimentar la misma sensación.